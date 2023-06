Duro colpo allo spaccio albenganese, sequestrato mezzo chilo di eroina: due arresti

Albenga. Duro colpo per la piazza dello spaccio albenganese: i carabinieri hanno infatti sequestrato mezzo chilo di eroina e 55 grammi di cocaina. Il sequestro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri quando i carabinieri della Sezione Operativa di Albenga, durante un servizio di controllo del territorio con specifici compiti di prevenzione e repressione di reati inerenti gli stupefacenti, hanno proceduto all’ispezione di un’autovettura con a bordo un marocchino 30enne ed un albenganese 28enne.

Ad insospettire i militari è stata proprio la presenza e l’atteggiamento del magrebino, soggetto ben conosciuto e particolarmente attenzionato in quanto già gravato da precedenti di polizia in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, che nell’ultimo periodo era stato più volte deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Tra gli episodi più eclatanti si annoverano una rapina perpetrata in viale Pontelungo il 7 maggio scorso ai danni di un connazionale, una violenta rissa alla quale aveva preso parte in piazza del Popolo nel pomeriggio del 2 maggio, nel corso della quale uno dei contendenti, anch’esso identificato e denunciato per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato, era salito sul tetto di un autobus di linea danneggiandolo e interrompendo il pubblico servizio e, da ultimo, una violenta aggressione, nella notte del 6 giugno scorso, sempre in piazza del Popolo, nel corso della quale proprio il magrebino aveva sfregiato con un coltello il volto di un connazionale.

Sin da subito i due occupanti del veicolo sono apparsi visibilmente nervosi e preoccupati, fornendo risposte evasive e discordanti in merito alla loro presenza sul luogo del fermo operato dai carabinieri, avvenuto all’uscita del casello autostradale di Borghetto Santo Spirito. Per tale motivo si è proceduto ad una perquisizione e addosso al magrebino è stato prima rinvenuto un involucro contenente 55 grammi di cocaina e, ben occultato in un vano sotto il cruscotto del mezzo, è stato poi trovato anche un panetto contenente più di mezzo chilo di eroina.

Lo stupefacente, una volta tagliato e messo sul mercato, avrebbe fruttato non meno di 50.000 euro.

I due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotti nel carcere di Imperia, a disposizione del sostituto procuratore Claudio Martini.