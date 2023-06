Dura presa di posizione di don Cosimo per il catechismo a Cisano: “Dopo innumerevoli sollecitazioni cercate altre soluzioni”

Cisano sul Neva. Non è passata inosservata la lettera che il parroco di Cisano del Neva, don Cosimo, che si occupa delle parrocchie di Santa Maria Maddalena e Sant’Alessandro Papa ha inviato ad alcuni genitori. “Dopo innumerevoli sollecitazioni, quasi sempre cadute nel nulla, ormai a pochi giorni dalla chiusura dell’anno catechistico, preferisco che cerchiate altre soluzioni per l’iscrizione dei vostri figli per il prossimo anno 2023/2024”.

Questa la decisione, ma facciamo un passo indietro. Queste le ragioni espresse del prete nella lettera: “E’ l’ennesima volta che vengo a ricordare l’impegno preso con i vostri figli e la comunità parrocchiale di essere partecipi agli incontri e alla santa messa. Le liturgie eucaristiche e in particolare quelle solenni che riguardano il fondamento della nostra fede sono state quasi sempre deserte così come quelle domenicali con l’assenza di molti (per fortuna non di tutti). Certo non posso dare la responsabilità ai bambini i quali devono assecondare le vostre scelte. Per tanto dopo innumerevoli sollecitazioni, quasi sempre cadute nel nulla, ormai a pochi giorni dalla chiusura dell’anno catechistico, preferisco che cerchiate altre soluzioni per l’iscrizione dei vostri figli per il prossimo anno 2023/2024”.

“Sicuramente criticherete la mia presa di posizione o che sono ‘duro’ e forse lo sono: Dio lo giudicherà – aggiunge don Cosimo -. Però non si può dire che non siano stati inviati avvisi o solleciti, caduti purtroppo nel vuoto. Se fossero state richieste scolastiche o sportive ci sarebbe stata una risposta più positiva perché più interessata. Non c’è mai stato un obbligo all’iscrizione del catechismo o ai sacramenti ma un impegno morale sì. Ho rispettato e rispetto le vostre scelte ma penso dobbiate rispettare anche quelle mie e della comunità” conclude.