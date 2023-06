Donna aggredita da un cinghiale: grave ferita alla gamba

Liguria. Una donna di 58 anni è stata aggredita da un cinghiale. L’episodio si è verificato questa notte in piazza Palermo, a Genova.

La donna, come riportato in una nota del Policlinico San Martino, ha riportato una “vasta ferita alla gamba destra”. Al momento si trova ricoverata presso il reparto di Osservazione Breve Intensiva (OBI) del Pronto Soccorso, in attesa della visita da parte di infettivologo e chirurgo plastico.

Purtroppo sono sempre più numerosi e frequenti i casi di aggressione a persone da parte di cinghiali, soprattutto nei confronti di automobilisti e motociclisti a cui viene tagliata la strada provancando incidenti.

Uno degli ultimi episodi, raccontanti da Genova24, si è verificato in corso Europa, di notte, dove un motociclista è stato “abbattuto” da un cinghiale ed è finito poi al pronto soccorso del San Martino.

Una serie di incidenti che non è passata inosservata. Per questo l’assessore comunale Matteo Campora, in una commissione consiliare sul tema della sicurezza stradale, ha affermato: “Senza abbattimenti quello dei cinghiali diventerà un problema ingestibile. Bisogna ridurne il numero perché la situazione sta diventando veramente pericolosa”.