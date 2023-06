Domenica torna la Jet Ski Therapy con il campione Fabio Incorvaia e i ragazzi speciali: “Divertimento a Savona dove è nato tutto”

Savona. Torna la Jet Ski Therapy con il 7 volte campione del mondo Fabio Incorvaia e i suoi ragazzi speciali. L’appuntamento domenica 11 giugno a Savona, in piazza Leon Pancaldo, sotto la Torretta.

“Questa settimana si torna a Savona, dove è nato questo folle e bellissimo progetto nel 2019 – afferma Fabio Incorvaia -. Da all’ora siamo cresciuti tantissimo!”.

Per l’occasione ci sarà Assonautica Provinciale di Savona per poter fare i giri con le loro barche, e non mancherà il pranzo e la merenda per più di 500 ospiti. A cucinare sfiziosi piatti saranno ‘I Talenti’, team di ragazzi affetti da autismo e dei loro chef.

Come da tradizione il divertimento è assicurato con le moto d’acqua su cui saliranno i ragazzi speciali: grandissima l’emozione di cavalcare le onde in una location d’eccezione, il porto di Savona. Spettacolo e intrattenimento anche per chi non salirà a bordo, ma assisterà alla manifestazione da spettatore.

Per la sicurezza di tutti ci saranno la Croce d’Oro di Albissola, la protezione civile di Sarzana, i volontari Anticendio Boschivo – V.A.B. Vado Ligure , i City Angels Savona e l’assistenza della dottoressa Noemi Donati.