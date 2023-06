Savona. Sabato 4 giugno, nell’ambito del Festival della Maiolica, Futura Centro Formativo Confartigianato Savona ha “portato a spasso” la ceramica per le vie della città.

Sui corpi di undici modelle e modelli, infatti, si è svolto il primo contest di body painting della città di Savona, promosso da Futura con la direzione artistica di Marzia Pistacchio e la direzione logistica di Indaco Eventi.

Artisti da tutta Italia, e il campione mondiale Daniele Piovano, hanno declinato il tema “La ceramica nel mondo” utilizzando una faticosa e laboriosa tecnica pittorica sul corpo.

La gara, che è durata sette ore, ha appassionato il pubblico e incuriosito i passanti sin dalle prime pennellate, ed è sfociata in una coloratissima seduta di fotografie in una affollata via Ratti, e una premiazione molto partecipata che ha visto come vincitrice proprio una ex allieva di Futura: Antonella Tagliani. Al secondo posto Ilaria Camplani e al terzo posto la piccolissima Alice Ferrando, di soli quattordici anni, che ha ricevuto anche un premio speciale dalla presidente di giuria Silvia Celeste Calcagno.

Opere d’arte viventi nel centro di Savona

Nel pomeriggio hanno anche sfilato due stupefacenti abiti da sposa decorati a tema ceramico da Antonella Tagliani, da Marina Caeto e dagli allievi dei corsi di Futura.

“L’organizzazione di un evento del genere richiede tempo e dedizione – dice la direttrice di Futura Barbara Secci – non è facile sostenere e coordinare tante persone in una esibizione così particolare e delicata. Siamo davvero contenti del risultato e della risposta della città ad una forma d’arte nuova e sorprendente. La nostra scuola sostiene da sempre estro e creatività e per questo ha scelto di portarla a spasso per le vie di Savona”.

“Da parte di Futura, quindi, un ringraziamento a tutti artisti, modelli, assistenti, fotografi e all’amministrazione della città di Savona”.