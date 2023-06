De Fezza e Bianco “uniti” per i ragazzi del paese: nasce il progetto “Giovani visioni per il futuro di Toirano”

Toirano. I giovani uniscono la politica toiranese. Il sindaco Giuseppe De Fezza ed il capogruppo di minoranza Roberto Bianco hanno unito le forze per dare vita ad un nuovo progetto rivolto ai ragazzi e dal titolo “Giovani visioni per il futuro di Toirano”.

Nei giorni scorsi in Comune e sui social network è emerso il “problema” di come i ragazzi del paese della Val Varatella trascorrono il loro tempo libero. Primo cittadino e consigliere di minoranza hanno deciso di prendere di petto la questione e di affrontarla congiuntamente, aprendo un tavolo di condivisione prima con i ragazzi toiranesi e poi con con tutto il consiglio comunale, per valutare insieme agli altri consiglieri le proposte emerse.

La prima azione di De Fezza e Bianco è stata quella di incontrare i ragazzi presso il loro punto di ritrovo, il Parco Rosciano; giovedì 22 giugno, dunque, si è tenuto il primo confronto con i ragazzi che si sono presentati numerosissimi e sono stati entusiasti che i due membri di maggioranza e minoranza abbiamo voluto confrontarsi con loro.

De Fezza e Bianco hanno spiegato ai ragazzi che “la cosa pubblica è un bene di tutti e che per tanto per una collaborazione proficua e costruttiva bisogna partire dall’avere rispetto della proprietà pubblica, tenendo pulito ed inalterato il territorio e l’arredo urbano e soprattutto rispettando la quiete pubblica”.

Il sindaco ed il capogruppo di minoranza hanno ripercorso con i ragazzi le loro esperienze di quando erano giovani, spiegando loro che si può convivere in una piazza o in un parco senza disturbare la quiete del vicinato.

I ragazzi hanno fatto una serie di proposte a De Fezza e Bianco, come ad esempio quella di trovare un luogo dedicato ai giovani di Toirano; inoltre è stato stabilito un calendario settimanale in base alla quale la parte politica incontrerà i giovani per un confronto più continuo e diretto.

Il progetto di De Fezza e Bianco insieme ai ragazzi è stato battezzato “Giovani visioni per il futuro di Toirano” e proprio per fare gruppo il sindaco ed il capogruppo, a spese proprie, hanno commissionato ad un grafico un logo per il progetto ed alcune t-shirt da regalare al prossimo incontro ai giovani cittadini toiranesi.

L’idea, oltre a quella di creare un punto di ritrovo e di divertimento sano, è anche quella di integrare l’attività formativa di questi ragazzi attraverso incontri, seminari e laboratori realizzati in collaborazione con esperti provenienti dagli ambiti tematici selezionati. Le proposte saranno articolate e svilupperanno temi diversi come: l’educazione civica, la cultura, il lavoro, la salute, la mobilità e i viaggi.

Concludono De Fezza e Bianco: “Ci siamo impegnati insieme in questo progetto, con il compito di porsi in un atteggiamento di disponibilità e voglia di conoscere di più il mondo dei giovani, per essere in grado di cogliere i segnali che lancia e offrirgli opportunità e modalità di confronto, comunicazione e inserimento nella comunità locale e non. Il progetto sarà aperto a tutti, offrendo spazi di discussione, incontro, attività rivolti a gruppi, associazioni, genitori ed istituzioni che di giovani si occupano e preoccupano”.