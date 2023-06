Darsena Savona, Arecco e Giusto (FdI): “Diversi atti vandalici, quali sono le azioni concrete messe in campo dalla giunta?”

Savona. Interpellanza dei consiglieri di Fratelli d’Italia Massimo Arecco e Renato Giusto per “richiedere aggiornamenti relativamente alla situazione della Darsena” a Savona.

Diverse le segnalazioni di residenti e titolari delle attività commerciali nelle ultime settimane di atti vandalici. I due consiglieri chiedono all’amministrazione comunale una relazione delle “iniziative concrete messe in campo”.

Tra le questione poste dai due consiglieri le azioni per contrastare gli atti vandalici, il presidio del territorio, il controllo del rispetto dei regolamenti vigenti da parte degli operatori economici del quartiere.

La scorsa settimana gli assessori Elisa Di Padova e Barbara Pasquali hanno incontrato una delegazione dei commercianti della zona. Sul tavolo anche la questione sicurezza e la richiesta di un presidio delle forze dell’ordine in determinati punti, come via del Molo.