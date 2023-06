Dalla foto con la minoranza ingauna che ha fatto arrabbiare il PD alle ambizioni per Albenga 2024: Lorenzo Sibilla si racconta

Albenga. Com’è il mondo politico visto con gli occhi di un 20enne militante tra le fila del Partito Democratico? La domanda potrebbe non essere banale, anche perché i riflettori sono quasi sempre puntati sui big del partito, mentre i giovani militanti restano spesso in penombra, come a far da cornice “a quelli che contano”.

Eppure i giovani militanti sono la classe dirigente del futuro. Sono quelli che a volte scalpitano, animano le piazze (per qualcuno fanno anche “numero”) e provano a ritagliarsi un ruolo da protagonisti nel presente. Lo sa bene Lorenzo Sibilla, un ragazzo albenganese che ha sposato con convinzione i valori e le battaglie del Partito Democratico. A lui, nel corso del podcast di IVG “La Telefonata”, abbiamo chiesto di raccontarci – tra ambizioni e difficoltà – i sogni di un ragazzo che vuole iniziare a dire la sua. A partire da Albenga 2024.

UNA PASSIONE DI FAMIGLIA

Nato il 19 agosto del 2003 a Pietra Ligure, Lorenzo Sibilla inizia a muovere i primi passi nel mondo della politica sin da piccolo: “Ricordo – racconta – quando i miei familiari mi portavano ad assistere alle riunioni di partito, che, onestamente, non trovavo molto interessanti, anche perché non riuscivo a capirne l’importanza”.

Ma la vera svolta per Lorenzo arriva dopo, durante uno dei periodi più bui della storia contemporanea: “Nel corso della pandemia ho iniziato a capire l’importanza della politica e di come i giovani debbano mettersi in gioco per dare il loro contributo, anche e soprattutto a livello amministrativo”.

Oltre alla politica, Sibilla coltiva un’altra grande passione: “Attualmente studio a Firenze Storia e Tutela dei Beni Culturali Storici e Artistici”. Non deve stupire quindi quando, ad un certo punto, la segreteria del Partito Democratico albenganese lo nomina responsabile organizzativo in ambito culturale, turistico e per le politiche giovanili. Sibilla ha entusiasmo da vendere, tanto che prima di iniziare gli studi universitari, tra il 2021 e il 2022, si era candidato con successo a rappresentare gli studenti del Liceo Giordano Bruno di Albenga.

Sempre nel 2022, Sibilla diventa vicesegretario della federazione savonese dei Giovani Democratici. Ora però è venuto il momento di fare a Lorenzo una domanda diretta.

PERCHÈ IL PARTITO DEMOCRATICO?

Parlando della tradizione politica di famiglia, Sibilla in parte ha già risposto a questa curiosità. Ma c’è qualcosa di più da cogliere nel suo racconto all’interno del podcast: “Dai diritti civili all’attivismo su temi sempre più attuali come l’immigrazione – sottolinea -, ho iniziato a rispecchiarmi sempre di più nei valori del Partito Democratico e ho capito che per me le idee progressiste erano migliori rispetto a quelle conservatrici”.

“I giovani devono trovare l’entusiasmo e la voglia di scendere in campo per aiutare chi ha più esperienza a portare un cambiamento positivo. Spesso i ragazzi della mia età ignorano l’importanza della vita amministrativa ed è anche per questo motivo che purtroppo il fenomeno dell’astensionismo è sempre più dilagante. Ma noi giovani, come mi dicono sempre, saremo quelli che salveremo questo Paese”.

C’è l’entusiasmo. C’è la passione. C’è la voglia di imparare. Ma ci sono anche molti ostacoli.

“I GIOVANI FANNO FATICA AD EMERGERE”

Se è vero che da un lato Sibilla ha sposato con convinzione i valori del PD, dall’altro lato il giovane studente albenganese non si sottrae quando è il momento di lanciare qualche frecciatina alla “vecchia guardia” del partito: “Una delle critiche che come movimento giovanile facciamo più spesso alla classe dirigente – evidenzia – è il fatto che per i ragazzi esiste una difficoltà notevole ad emergere a livello politico-amministrativo”.

La risposta dei vertici a queste critiche ce la racconta lo stesso Lorenzo: “Ci dicono che dobbiamo acquisire la giusta esperienza, sia in ambito politico che in quello scolastico, anche per iniziare ad avere idee da trasmettere. E da questo punto di vista sono d’accordo, ma si deve anche dare la possibilità ai giovani di farsi conoscere e di fare la propria esperienza. Poi è corretto, gli incarichi di prestigio devono essere ricoperti solo dopo aver scalato tutti i gradi, un po’ come nell’esercito”.

E a proposito di ambizioni, ad Albenga, la città di Sibilla, nel 2024 i cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio comunale. E Lorenzo, a quanto pare, vuole essere della partita.

IL GIUDIZIO SULL’AMMINISTRAZIONE ALBENGANESE

Abbiamo chiesto a Sibilla di darci un giudizio sul lavoro svolto in questi quattro anni dall’amministrazione albenganese guidata dal sindaco Riccardo Tomatis: “Penso che abbiano lavorato molto bene. Stanno portando avanti cambiamenti importanti, anche a livello infrastrutturale”.

Quindi un giudizio totalmente positivo? Secondo Sibilla, in realtà, no: “Sicuramente c’è ancora molto lavoro da fare e spesso una legislatura non è sufficiente per completare un programma. Inoltre dovrebbe essere valorizzato di più il patrimonio culturale ingauno, quanto meno i pochi siti che abbiamo”.

LA FOTO CHE HA FATTO ARRABBIARE IL PD

Nel corso del podcast abbiamo inviato un messaggio su WhatsApp a Sibilla. Il contenuto, inoltrato nel corso della registrazione, era una foto che lo ritraeva insieme ai membri della minoranza albenganese Eraldo Ciangherotti, Cristina Porro e Roberto Tomatis.

Dopo una lunga risata per la sorpresa che gli abbiamo fatto in diretta, lo studente ingauno ha spiegato così l’episodio che tanto ha fatto arrabbiare i democratici albenganesi: “Sicuramente questa è un’immagine che può destare critiche su di me a livello politico – racconta -. Nel 2022 ho organizzato una mostra e all’inaugurazione ho invitato tutto il consiglio comunale di Albenga, minoranza e maggioranza”.

“La foto del sottoscritto con i consiglieri di minoranza? Ammetto che i miei non l’hanno presa bene e in parte li posso anche capire. Ci sono stati momenti di tensione a livello di segreteria, ma poi tutto è stato superato”.

DESTINAZIONE “ALBENGA 2024”

Lo abbiamo detto, ad Albenga il prossimo anno si vota e Lorenzo Sibilla non nasconde le proprie ambizioni: “Candidarmi? Perché no– conclude -, anche per portare una rappresentanza dei Giovani Democratici all’interno del consiglio comunale ingauno. Oltre a questo, attraverso il nuovo circolo dei Giovani Democratici vogliamo iniziare un processo di ritorno nelle zone dell’entroterra dove siamo stati troppo assenti. Manchiamo di coesione territoriale ed è lì che dobbiamo iniziare a lavorare”.

Nel corso del podcast sono stati diversi gli argomenti toccati da Sibilla, dalla nuova segretaria dem Elly Schlein alle dinamiche interne al movimento giovanile del Partito Democratico.