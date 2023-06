Dall’1 al 6 luglio torna AlbisJazz, a Savona e nelle due Albisole nove musicisti del panorama jazz internazionale

Savona/Albisola Superiore/Albissola Marina. Una settimana all’insegna del jazz a due passi dal mare, tra masterclass, apertivi e grandi concerti. Dall’1 al 6 luglio la terza edizione di AlbisJazz tra Savona e le due Albisole con grandi artisti internazionali: Eleonora Strino, Dado Moroni, Emanuele Cisi, Riccardo Fioravanti, Enzo Zirilli, Giampaolo Casati e Dino Cerruti. Il super pianista Danilo Rea, in tour tutta l’estate con Fiorella Mannoia, sarà presente il 3 luglio.

La masterclass si terrà dalle 10 alle 13 e il pomeriggio in tre turni dalle 14 alle 18. I corsi tenuti da mestri e artisti di fama internazionale, sono rivolti ad alunni di conservatorio, appassionati e professionisti.

I maestri saranno sette eccezionali musicisti: Eleonora Strino di chitarra, Dado Moroni di pianoforte, Emanuele Cisi di Sax, Riccardo Fioravanti di basso, Enzo Zirilli di batteria, Giampaolo Casati alla tromba terrà il corso pomeridiano di musica d’insieme con Dino Cerruti. Fino al 4 luglio prenderà parte anche il maestro olandese Joris Teepe, in collaborazione con il progetto Erasmus+.

L’organizzatore Alberto Parodi: “La novità di questa edizione è la collaborazione con Erasmus+, un privilegio, un onore, ma anche e soprattutto una grandissima occasione che potrà portare, nei prossimi anni, ad una vera e sostanziale internazionalizzazione di AlbisJazz. Ne siamo convinti e aver raggiunto questo difficile obiettivo ci riempie di orgoglio”.

Il direttore artistico Dado Moroni aggiunge: “Una masterclass sempre più internazionale. Permette unno scambio culturale, di esperienze internazionali. Questo festival continua a crescere anno dopo anno”.

Il presidente di Fondazione De Mari Luciano Pasquale: “E’ un progetto che abbiamo fatto crescere insieme. Ci sono 7 maestri di grande levatura. Da parte nostra c’è sempre l’ambizione di alzare l’asticella”.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha evidenziato l’importanza nel panorama misicale italiano: “Una manifestazione giovane, ma già consolidata e capace di affermarsi come una delle più importanti e di qualità a livello nazionale”.

A Savona la serata del 3 luglio apre la stagione di eventi estiva: “Ci impegniamo per organizzare eventi come questi, che siamo attrattivi per persone da fuori – ha detto il vicesindaco Elisa Di Padova -. e di concentrarsi su eventi di qualità”.

IL PROGRAMMA

Si parte sabato 1o luglio in Piazza del Talian (Albisola Superiore) dalle 21 con gli amici di ASD Eunike e poi dalle 21.30 con la Jam Session.

Domenica 2 luglio, musica live durante l’ora dell’ apericena (19 – 20,30) con l’ AperiJazs al Bar Pilar e poi le DinnerJazz al Ristorante In ciassa (20- 21,30) e ai Soleluna (20,30- 22,00).

A seguire, dalle 21,30 alle 22 spettacolo di ASD Passodanza dalle 22 alle 23,30. Jam session sul Palco a mare, Lungomare degli Artisti

Lunedì 3 luglio, il pianista jazz Danilo Rea, dal palcoscenico suggestivo di Piazzale del Maschio del Priamar di Savona, offrirà al pubblico un concerto suggestivo sotto le stelle, alle 21, realizzato

in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Savona e il contributo di Fondazione De Mari e Banca Generali. Oltre a Rea, saranno presenti anche i sette maestri della terza edizione di

AlbisJazz: il direttore artistico Dado Moroni (pianoforte), Enzo Zirili (batteria e percussioni), Riecardo Fioravanti (contrabbasso e basso elettrico), Emanuele Cisi (sassofono), Eleonora

Strino (chitarra), Giampaolo Casati (tromba), Dino Cerruti (contrabbasso). Con la partecipazione straordinaria di Joris Teepe (contrabbasso) e Rosario Bonaccorso (contrabbasso). I biglietti del

concerto (acquistabili Vivaticket al seguente link).

Martedì 4 luglio, la settimana prosegue con la musica live durante l’ora di cena (20 – 21,30) ai Birrattieri di Savona, e, ad Albissola Marina, in Piazza del Popolo, Piazza Leuti e Piazza Sisto

IV (20 – 21,30). Dalle 22 alle 23,30, Jam session allo storico Pozzo Garitta, nell’ ambito del calendario Pozzo Garitta Extra

Mercoledì 5 luglio, musica live con 1′ AperiJaz, all’ Ultima Spiaggia (20-21,30) e DinnerJazz al Lido della Palma (Albisola Superiore), al Golf Club (Albisola Superiore) e ai Birrattieri di

Savona (20-21,30). Dalle 21.30, ci si sposterà davanti al Palco a mare (Lungomare degli Artisti) di Albissola Marina per 1o spettacolo di ASD Arabesque (21.30 22) e poi per l’ultima Jam session (22

23,30).

Giovedi 6 luglio, calerà il sipario su AlbisJazz con il Concerto finale degli allievi in Piazza della Scacchiera ad Albissola Marina (21).

Per tutti gli aggiornamenti, www.albisjazz.it oppure le pagine Facebook e Instagram de La bella brezza. Tutte le serate nelle due Albisole sono a ingresso libero. I biglietti del concerto di Danilo Rea a Savona sono acquistabili su VivaTicket.