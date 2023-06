Dal Borgio Verezzi alla Carcarese, Alessio Ponte sarà il vice di Loris Chiarlone

Carcare. Novità anche per lo staff tecnico della Carcarese che, dopo i saluti di Ilario Genta da direttore tecnico della prima squadra, annuncia il nuovo braccio destro di mister Loris Chiarlone. Si tratta di Alessio Ponte, tecnico fresco dalla vittoria del campionato di Seconda Categoria con il Borgio Verezzi.

La sua un’esperienza di 20 anni sui campi da calcio, molti dei quali passati a Calizzano dove ha ricoperto diversi ruoli: da allenatore a responsabile del settore giovanile, a presidente della polisportiva. Proprio con la maglia giallorossa Ponte ha collezionato le sue prime esperienza con la prima squadra sia nel campionato Acsi che Figc. Due stagioni fa poi l’approdo sulla panchina di Borgio Verezzi, dove il primo anno l’allenatore valbormidese ha portato la sua squadra fino alla semifinale playoff, mentre il secondo – come detto – ha vinto il campionato di Seconda Categoria. Ed ora la nuova avventura a Carcare.

“Ho scelto la Carcarese perché fin dal primo colloquio con Edoardo Gandolfo, seguito dai successivi incontri con lo staff dirigenziale, ho trovato un gruppo di persone serie e competenti che stanno portando avanti un lavoro egregio – commenta Ponte – Sono felice di poter essere parte di questo bellissimo ed ambizioso progetto” .

Dichiara il direttore sportivo Gandolfo: “Eravamo alla ricerca di un tecnico preparato che potesse affiancare mister Chiarlone in questa nuova stagione e dal primo contatto con Ponte abbiamo visto in lui grande entusiasmo e voglia di sposare il nostro progetto. Ha già avuto esperienze importanti con la vittoria del campionato a Borgio, siamo sicuri abbia le qualità tecniche e umane per completare al meglio il nostro staff”.

Staff tecnico che sarà composto come la scorsa stagione anche dal preparatore dei portieri Marco Ghiglione e dal preparatore atletico Massimo Rapetto: “Siamo molto contenti anche di averli ancora con noi – afferma il ds biancorosso – Entrambi si sono integrati molto bene nel gruppo e sono stati dei valori aggiunti”.

A completare lo staff, il team manager Gianpaolo Barlocco: “Per noi – dice Gandolfo – un punto fermo e una garanzia ormai da diversi anni”.