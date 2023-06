Da Slow Fish appello a “ridurre la plastica monouso”, ma il ministro Lollobrigida replica: “Non è la risposta”

Liguria. Stop alla plastica monouso per salvare il mare e la nostra salute. È l’appello drastico che arriva da Slow Fish, la manifestazione dedicata alla pesca sostenibile inaugurata oggi al Porto Antico di Genova, dove rimarrà fino al 4 giugno. A lanciarlo è Carlo Petrini, presidente di Slow Food e storica voce ambientalista in Italia, che ha aperto l’11esima edizione della kermesse alla presenza del ministro della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, protagonista del taglio del nastro.

“Facciamola finita con la plastica monouso – scandisce Petrini – che è l’elemento distintivo della produzione alimentare. Da Genova, da Slow Fish deve partire un impegno da ciascuno di noi per questo obiettivo: non utilizzare in nessuna forma la plastica monouso. Nella storia è stata un’invenzione fantastica, ma serviva per produrre manufatti solidi. Non voglio più consumarla in nessuna maniera. La situazione è drammatica: vere e proprie isole grandi come regioni stanno inquinando non solo gli Oceani ma anche il nostro Mediterraneo ed è entrata nel circuito alimentare. Noi mangiamo quotidianamente microplastiche che incidono sulla nostra salute. Basta, siamo noi i soggetti che lo determinano“.

Una proposta, quella di vietare le confezioni monouso, nata anche in seno al Consiglio europeo negli scorsi giorni. Già ieri il ministro Lollobrigida aveva espresso perplessità che oggi, rispondendo all’appello di Petrini, conferma a margine dell’inaugurazione: “Limitare o abolire totalmente l’uso della plastica non lo riteniamo oggi idoneo, specie se nel resto del mondo non si fanno scelte omogenee o vicine a questa. Abbiamo chiesto anche all’Europa di lavorare sull’utilizzo della plastica facendo delle scelte che non cambino ogni volta in maniera radicale. L’Italia oggi è leader nel riciclo, siamo stati in grado di anticipare gli obiettivi di diversi anni, crediamo che quella sia una strada che ha visto l’Europa investire”.

Insomma, la preoccupazione è sempre rivolta alla tenuta dell’economia: “Stiamo lavorando per avere pragmaticamente una risposta che salvaguardi da una parte la sostenibilità ambientale, dall’altra quella produttiva, perché solo se procedono in parallelo si può garantire un modello di sviluppo che assicuri un equilibrio sociale, che va sempre mantenuto”, conclude sul punto Lollobrigida.

Le emergenze ambientali sono più che mai centrali a Slow Fish. Prima della cerimonia Petrini ha lanciato un allarme sul cambiamento climatico, parlando di “situazione irreversibile” e auspicando una presa di coscienza collettiva della società in mancanza di risposte da parte della politica. E ha espresso perplessità sulle grandi opere portuali, come la diga di Genova che ha appena visto la partenza dei lavori, per i possibili impatti negativi causati non tanto dall’infrastruttura in sé, ma dai traffici generati.

Ma a richiamare l’attenzione sulla sostenibilità economica, oltre che quella ambientale, è pure il presidente ligure Giovanni Toti: “Non vorrei che dietro al cambiamento climatico, che c’è e dobbiamo affrontare, non si nasconda altro. Nessuno ci deve rimettere. Qualcuno vagheggia un ritorno al passato un po’ bucolico in cui si mangiava l’uovo della gallina nel cortile. Ma bisogna continuare a crescere, il Pil deve crescere, questa dev’essere la sfida vera. Dietro alla lotta al cambiamento climatico non può esistere surrettiziamente una contestazione al modello economico che dove continuare a produrre quel più davanti al Pil”.

Il ministro lancia una nuova invettiva contro quello che definisce “cibo finto“, cioè quello sintetico: “No al pesce di cartone, mi sembra un invito scontato. Il pesce di cartone non esiste, ogni tanto esce qualcuno con il racconto che si realizzano pesci in 3D con la stampante. Io credo che il pesce debba continuare a nuotare nel mare, nei laghi, nei fiumi e quello sia il modello corretto da seguire, implementando con l’allevamento e l’acquacoltura. Anche su questo l’Italia ha fatto passi avanti, tutelando la natura. Immaginare di sostituire processi naturali con processi di laboratorio porta diverse criticità anche di rischi sulla salute. Per questo abbiamo vietato in Italia commercializzazione, produzione e importazione di questi prodotti: perché non è garantita la salute pubblica e neppure l’ambiente“.

E ha proposito di pesca sostenibile, Lollobrigida ha messo nel mirino le politiche di limitazione attuate dall’Unione Europea: “Il Mediterraneo è un mare piccolo. Immaginare di continuare a ridurre lo sforzo di pesca dei pescatori europei nello stesso bacino in cui pescano senza regole le marinerie dei Paesi terzi, che stanno dall’altra parte della costa, è inutile. E le cose inutili spesso possano diventare dannose. La riduzione delle nostre marinerie e i danni arrecati al nostro mondo della pesca sono evidenti a tutti. Bisogna essere pragmatici: va garantita una pesca sostenibile, che non penalizzi solo i nostri pescatori. Per ogni nave che viene disarmata da questa parte, nonostante siano quelle che rispettano maggiormente le regole, ne viene armata un’altra dall’altra parte del mare, pescando nello stesso bacino”.

Sulla stessa linea anche Toti: “La flotta peschereccia ligure vale più del 4% dell’intera flotta italiana, quindi è importante. La cultura del mare è connaturata con la nostra cultura, le acciughe sono quasi il nostro pane. Deve essere una pesca tutelata in modo che sia sostenibile e duri nel tempo, ma certamente qualche eccesso ideologico c’è stato: il tema della pesca a strascico, dei bianchetti, dei rossetti, dei periodi di pausa della pesca ha toccato anche il ministro. È una discussione tutta europea che dev’essere portata avanti in modo da tutelare la nostra biodiversità, ma in modo da tutelare anche le nostre tradizioni e quello che si aspettano di vedere in tavola i cittadini liguri e i tanti turisti che ci frequentano”.

“Il mare è fondamentale – riconosce il sindaco di Genova Marco Bucci -. In futuro dovranno esserci comportamenti smart, bisogna imparare a rispettarlo. Una volta l’acqua del mare era gialla vicino alle spiagge, oggi abbiamo investito in depuratori, abbiamo il più alto numero di bandiere blu e siamo l’unico porto d’Italia in cui a distanza di 200 metri c’è già l’acqua pulita e si può fare il bagno“.

Coast to Coast è il tema dell’edizione 2023, un modo per sottolineare che mari, oceani e acque interne non sono ecosistemi a se stanti rispetto a quelli dove si svolge la vita umana: gli ambienti acquatici e la terraferma sono strettamente interconnessi. Basti pensare all’influsso che mari e oceani esercitano sul clima, o al fatto che ogni nostro comportamento sulla terraferma, singolo o collettivo, genera ricadute profonde sulla salubrità delle acque.

Al centro delle conferenze di Slow Fish, oltre al rapporto tra il mare e la terra, sono altri tre temi che riguardano da vicino gli ecosistemi acquatici come la crisi climatica, siccità e alluvioni, la problematica dei rifiuti in mare, a partire dalla plastica, e le esperienze di chi li studia e li raccoglie, e il ruolo di primo piano che svolgono le città costiere, in quanto luoghi di scambio per eccellenza fra popolazioni, culture e merci.

IL PROGRAMMA

Slow Fish 2023 è innanzitutto un’occasione per imparare, grazie alle attività di educazione organizzate da Slow Food e Acquario di Genova con il supporto di UniCredit, per approfondire le tematiche al centro dell’evento, con le Conferenze, i forum La parola ai pescatori e gli approfondimenti dello Spazio Incontri, ma soprattutto per assaggiare e scoprire, tra Laboratori del Gusto e Appuntamenti a Tavola, le lezioni di In cucina con Slow Food insieme ai cuochi dell’Alleanza e gli Aperitivi quotidiani in Arena.

Tra le novità dell’edizione 2023 l’area Masaf che ospita spazi di approfondimento sui temi centrali per il mondo della pesca sostenibile: la Slow Fish Arena, il luogo in cui sviluppare il dibattito sui temi di attualità e sulle interconnessioni tra ecosistemi marini e terrestri. In particolare al centro delle attività del Masaf la tavola rotonda Il Feampa e la Priorità 3 – nuove prospettive di sviluppo locale, venerdì 2 giugno alle 14, in cui Flag e responsabili regionali della Pesca di Liguria e Campania affrontano le criticità e le buone prassi per affrontare le sfide del futuro; e l’incontro MedLife. Mediterranean Life, un mare dove viaggiano anche le idee, dedicato alle iniziative di cooperazione nelle strategie di sviluppo locale sviluppate dai Flag e dalle realtà locali coinvolte.

Oltre alla Slow Fish Arena, l’area Masaf ospita anche lo spazio Show Cooking con le gustose proposte di pescatori e cuochi, e la Ludoteca, dove bambine e bambini possono giocare con le forme dei pesci, colorarli, e aumentare la consapevolezza della bellezza del mare e delle sue risorse. Tutte le attività dello spazio istituzionale sono realizzate grazie al Po Feamp 2014-2020, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. Immancabili l’area dedicata a Food Truck, Cucine di Strada e Birre Artigianali, l’Enoteca con oltre 300 etichette selezionate, il Mercato, che con le sue bancarelle e le collettive delle Regioni italiane espone il meglio dei prodotti della pesca e dell’agricoltura costiera e i Presìdi Slow Food che tutelano la ricchezza di biodiversità dell’ecosistema.