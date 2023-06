Da Imperia ad Albissola, 80 km di corsa e raccolta fondi per le popolazioni vittime della guerra: l’iniziativa di una savonese

Albissola Marina. Da Imperia, dove è nata, ad Albissola Marina, dove vive. 80 km, da percorrere di corsa in occasione del compleanno. Il fine è benefico: una raccolta fondi per supportare le popolazioni più fragili colpite dalla guerra. A lanciare la sfida, con un obiettvo che va oltre sfidare sé stessa, è Clara Gandolfo, trail runner albisolese che, dopo tanti chilometri percorsi, ha deciso di sfruttare questa passione per aiutare gli altri.

Una scelta originale: “Di solito si fanno cene per raccogliere soldi da dare in beneficenza, io ho deciso di fare una cosa alternativa. Mi capita spesso di correre, ed è proprio per questo che nasce questo progetto“.

Clara sarà supportata Operazione Colomba, a cui destinerà il ricavato, corpo non violento di Pace della Comunità Papa Giovanni XXIII presente in tante zone di conflitto per supportare le popolazioni più fragili del quale fa parte da quasi 15 anni: “Con loro sono stata in Albania, Kosovo, Palestina, Colombia. Per dare voce a chi non ce l’ha”.

“Da quando sono diventata mamma, però, è sempre più difficile partire e cerco di fare qualcosa da qui con altri volontari”, spiega. Allora l’idea di compiere questa “piccola impresa sportiva”, come la definisce lei, che da tanto tempo è nei pensieri di Clara diventa realtà il 26 giugno. La partenza è in programma alle 4 da Imperia e l’arrivo è previsto tra le 13 e le 14 al parco giochi di Villa Faraggiana.

Clara è quindi pronta a lanciarsi in questa sfida “ultra”, ma commenta: “Di ultra vorrei solo ci fosse un’ultra vicinanza alle persone che ho conosciuto grazie ad Operazione Colomba”.

Molti gli amici coinvolti in questa avventura: “Appena lanciata l’idea ho ricevuto sostegno da tante persone – continua Clara -. Qualcuno con le donazioni, altri con il supporto logistico e l’esperienza tecnica, e chi ancora per accompagnarmi per qualche chilometro correndo con me”.

L’invito di Clara è rivolto (in senso metaforico) a tutti: “Il giorno del mio compleanno allaccio le scarpe e corro con voi, ‘corri’ insieme a me e sostieni questo progetto. Dai, ci stai?”.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Albissola Marina e il sostegno di alcune aziende locali.

QUI il link all’iniziativa