Da Fabio Fossati a Matteo Solari, impazza il valzer delle panchine per la prossima stagione

Savona. Sono tanti gli allenatori, che hanno cambiato panchina, dando il via ad una autentica rivoluzione estiva.

Matteo Andreoletti, un passato alla guida della Sanremese, la scorsa stagione alla Pro Sesto (portata ai play off, per salire in Serie B), è stato chiamato al capezzale del Benevento, con lo scopo di ritornare tra i cadetti.

Con il tecnico bergamasco c sarò, in qualità di collaboratore tecnico, il ligure Vincenzo Cammaroto, ex Sestri Levante e Lavagnese.

Fabio Fossati, dopo la poco fortunata parentesi con i ‘leoncelli’ del Derthona, arriva in riva al Centa, ad Albenga, chiamato, dalla nuova società, a rilevare Pietro Buttu.

Renato MancinI, ex Locri, si siede sulla panchina del Vado, lasciata libera da Marco Didu.

Matteo Solari, terminata l’esperienza con l’Imperia, passa ai piemontesi del Fossano, mentre la società nerazzurra ha scelto Mario Pisano, ex Pietra ligure.

Da segnalare, sempre in Eccellenza, il passaggio di Diego Alessi al Campomorone S.Olcese.

La panchina della Cairese, lasciata libera da Alessi, è stata presa dal varazzino Pierluigi Lepore.

A Taggia, dopo i saluti di Andrea Biolzi, tocca a Luca Fiuzzi.

A casa Baiardo, la scelta del nuovo conduttore tecnico è individuata nel trainer emergente Savio Amirante.

In Promozione la panchina del Little Club James è di Corrado Schiazza e del fido Massimo Zamana, mentre la Sestrese punta tutto, per risalire in Eccellenza, su Enrico Valmati.

Il Finale cambia pagina, affidandosi ad Ivan Monti, con il compito di avviare la ripartenza dei giallorossi, dopo la difficile stagione da poco conclusa.

Cristian Cattardico è il mister del San Francesco Loano, mentre Simone Adami rileva sulla panchina del Bragno, mister Fabrizio Monte.

Paolo Mazzocchi ritorna in pista, dopo aver accettato la corte di Fabio Boschi, presidente dell’Anpi Casassa.

Nino Bevilacqua, neo direttore sportivo del San Quirico, ha chiamato Pierluigi Bianco, ex giocatore blucerchiato, ad allenare la società polceverasca.

Francesco Travi, dopo l’esperienza a Cogoleto, assume la guida tecnica della Priamar.

Ermanno Frumento passa alla neo società Città di Savona, portando con se un buon numero di giocatori.

Jacopo Provato, appesi i guantoni da portiere al chiodo, formerà un triumvirato tecnico con. Giuseppe Pellegrino ed Alessandro Sportelli, alla guida dell’Altarese