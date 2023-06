Cura e criticità di Boissano, interpellanza del consigliere Mattiauda: “Organizzare una giornata di condivisione e pulizia del territorio”

Boissano. “La nostra comunità necessita di una cura più dignitosa”. Lo afferma Davide Mattiauda, consigliere comunale di minoranza di Boissano, che ha presentato alla maggioranza del sindaco Paola Devincenzi un’interpellanza riguardante “situazione e criticità del territorio comunale”.

Il documento parte dalla situazione di “incuria e scarsa manutenzione del territorio, la pulizia delle strade, delle cunette e delle caditoie, le numerose segnalazioni giunte da cittadini preoccupati per lo stato di torrenti ricolmi di vegetazione, la scarsa oppure mancanza assoluta di protezione a valle (via San paolo, via delle Ginsstre, via Ca’ de Grosse e molte altre), le numerose segnalazioni giunte da cittadini per il malfunzionamento dell’illuminazione pubblica”.

Di fronte a questa situazione, il consigliere chiede al sindaco e alla maggioranza “la possibilità di organizzare, con cadenza almeno bimestrale, una giornata di condivisione e pulizia del territorio come già da voi organizzata in passato con ottimi risultati, coinvolgendo associazioni e volontari”.

E ancora: “La possibilità di reperire i fondi necessari ad affidare la pulizia del territorio, supplendo ai cantonieri; se sono state valutate eventuali alternative all’attuale impianto di illuminazione pubblica”.