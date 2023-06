Costruire l’Europa con i consiglieri locali: Pietra Ligure entra a far parte della rete varata dalla Commissione Europea

Pietra Ligure. Il Comune di Pietra Ligure, terzo ente locale della Liguria dopo Cogorno e Roccavignale ma prima realtà costiera, è entrato a far parte della rete europea “Costruire l’Europa con i consiglieri locali” (Building Europe with Local Councillors). Il consigliere nominato dal sindaco per il biennio 2023-2024 è l’assessore Marisa Pastorino.

L’iniziativa, lanciata a giugno 2022 dalla Commissione Europea, è volta a creare una rete europea dei consiglieri locali con il fine di rafforzare la comunicazione sui temi europei a livello territoriale, grazie ad una alleanza tra governance locale ed europea. Il progetto è attuato in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e la Rete europea dei consiglieri regionali e locali del Comitato delle Regioni.

Ieri mattina, nella Sala dei Chierici della biblioteca Berio di Genova, si è tenuto l’incontro pubblico di presentazione “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”, promosso da Europe Direct di Genova, che ha visto tra i relatori l’assessore Marisa Pastorino, in qualità di consigliere eletto per il Comune di Pietra Ligure, insieme ai colleghi dei Comuni di Cogorno e Roccavignale.

“Abbiamo aderito con entusiasmo all’invito rivolto dalla Commissione europea alle autorità locali, per entrare a far parte di questo progetto innovativo mirato a promuovere la creazione di un’opinione pubblica europea attraverso l’attività locale, sul territorio, da parte dei consiglieri eletti, perché l’Unione Europea è anzitutto un’unione di persone e di valori democratici le cui scelte e i cui benefici sono, e devono essere, vissuti a livello dei cittadini e delle comunità locali – esordisce l’assessore e consigliere Marisa Pastorino – A marzo di quest’anno, con la partecipazione al bando, siamo diventati ufficialmente partner e ieri i tre comuni liguri già membri della rete si sono presentati con un evento pubblico promosso dall’antenna europea ‘Europe Direct’ di Genova. Come amministrazione crediamo fermamente in questa opportunità costruttiva e ‘integrativa’ dal ‘basso’ che consentirà ai politici locali di lavorare insieme e di diffondere informazioni sui temi legati all’UE che riguardano la comunità locale, contribuendo a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini ed a promuovere dibattiti su tematiche attinenti al futuro dell’Europa. L’obiettivo finale, infatti, è quello di sostenere la creazione di un’autentica opinione pubblica europea che possa inscriversi nel solco già tracciato dal programma NextGenerationEU e dalla ‘Conferenza sul futuro dell’Europa’”.

“Il progetto nasce dal principio che la comunicazione sull’UE, ma anche la sua conoscenza, sono una responsabilità condivisa dalle istituzioni europee e dalle autorità degli Stati membri, anche e soprattutto a partire dal livello locale e il nostro impegno sarà quello di attivare un dibattito e un confronto obiettivo con la nostra comunità sulle iniziative politiche e sulle misure e sulle azioni portate avanti dall’UE, sulla base di informazioni accurate e attendibili – spiega ancora Pastorino – Con i colleghi liguri e insieme al Capo Unità COMM della Commissione Europea Alessandro Giordani, ieri mattina, abbiamo iniziato a conoscerci, auspicando di lavorare insieme, sotto il coordinamento di Europe Direct e con il contributo di AICCRE, per dare vita ad un nucleo ‘promotore’ della rete e allargare la partecipazione agli altri Comuni liguri. L’impegno prossimo che ci siamo dati è la promozione di un evento pubblico in occasione del ‘Discorso sullo stato dell’Unione’ che, come da consuetudine, a settembre, quest’anno sarà mercoledì 13, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen terrà di fronte al Parlamento Europeo, ma la collaborazione con tutti gli membri della rete è già iniziata grazie piattaforma online dedicata al progetto che gode, tra le altre cose, della stretta coordinazione con la ‘Rete europea dei consiglieri regionali e local’ del Comitato europeo delle Regioni – prosegue l’assessore – . Come amministrazione comunale abbiamo già iniziato a pensare a una serie di iniziative per il prossimo autunno, promosse attraverso il ‘patto di comunità’, siglato tra i Comuni dell’ambito territoriale sociale n. 21, di cui siamo capofila, e l’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, privilegiando, in prima battuta, la valenza educativa a noi molto cara”, conclude Pastorino.