Associazioni: “No a costruire in aree esondabili a basso rischio”. La Regione: “Rispettato piano di bacino”

Liguria. I presidenti regionali di Italia Nostra, Legambiente, Lipu e Pro Natura Genova e WWF Liguria hanno inviato nei giorni scorsi alla Commissione Territorio e Ambiente della Regione Liguria le osservazioni per evidenziare le criticità che emergono dal regolamento proposto sulla possibilità di costruire in zone esondabili a basso rischio e portare a conoscenza alcune vicende, fatti concreti, con l’obiettivo di chiedere il ritiro della delibera dell’11/5/2023 che consentirà l’edificazione anche nelle aree a rischio inondazione.

“Si potrebbero creare situazioni di pericolo per persone, abitazioni e territorio” hanno ribadito le associazioni ambientaliste.

“Chiediamo che le due nuove tipologie di aree inondabili a minor pericolosità vengano ritirate in quanto non sussistono le condizioni certe per affermare che le aree in cui si consentirebbe l’edificazione siano a pericolosità minore rispetto alle zone di pericolosità idraulica constatata”.

“Non si può affermare a priori che tali nuovi interventi edificatori siano ammissibili in quanto necessitano di studi approfonditi circa la pericolosità sia dei versanti interessati dalle paleofrane, sia dei rivi – torrenti potenzialmente pericolosi in caso di piene alluvionali e di eventi eccezionali ed imprevedibili” sottolineano Giorgio Di Sacco Rolla, presidente Italia Nostra Liguria, Santo Grammatico, presidente Legambiente Liguria, Aldo Verner, delegato Lipu Liguria, Fortunato Caserta, presidente Pro Natura Genova, e Marco Piombo delegato WWF Liguria.

“Come abbiamo già evidenziato nella lettera aperta ed inviata a tutti i consiglieri regionali, questa proposta di regolamento regionale potrebbe annunciarsi come una condanna per la tutela del territorio, delle persone, della biodiversità e per le stesse attività economiche i cui costi al pubblico non sono ora quantificabili, ma che appare ancora più spaventosa alla luce di quanto appena accaduto in Emilia Romagna”.

“Chi intende proporre ed approvare quanto da noi evidenziato e criticato è disposto a prendersi la responsabilità di fare tutto quello che più sopra abbiamo richiamato? Per questo ci auguriamo che il Consiglio regionale in sede di Commissione competente respinga questa misura all’unanimità” concludono i presidenti delle associazioni.

Sul tema non si è fatta attendere la replica della Regione Liguria: “In merito alla polemica sollevata a seguito della riunione della Commissione IV del Consiglio regionale e alle affermazioni del professor Giorgio Roth, Regione Liguria sottolinea la propria piena e convinta fiducia nella correttezza dell’operato dei tecnici del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile. Si ritiene inoltre che le analisi effettuate a valle del regolamento oggetto della discussione siano state approfondite e corrette, oltre che basate su dati aggiornati al 2020 e quindi certamente non vecchi di decenni”.

“Si evidenzia che il regolamento all’esame recepisce il nuovo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, emanato da un organismo governativo come l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, con cui è stata definita la disciplina di riordino del complesso architrave normativo che regola la gestione del rischio alluvioni sui territori di Toscana, Liguria e Umbria. Il regolamento prevede inoltre l’introduzione di nuovi vincoli per le costruzioni, secondo criteri ancora più restrittivi non solo rispetto a quanto in vigore fino a oggi, ad esempio per quanto riguarda i servizi essenziali come scuole, ospedali e centri di protezione civile, ma anche rispetto a quelli in vigore in altre regioni”.

“Nelle prossime ore è previsto un incontro tra l’Università di Genova e i vertici del Dipartimento per poter chiarire ogni aspetto tecnico e fugare ogni dubbio e perplessità, mettendo a disposizione tutti gli elementi utili ad un giudizio più compiuto” conclude l’ente regionale.