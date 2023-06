Coop Liguria vince il premio Eccellenza Formazione

Coop Liguria si è aggiudicata il Premio Eccellenza Formazione assegnato dall’Associazione Italiana Formatori per il percorso esperienziale “I pionieri della luna”.

Il percorso, progettato dall’Ufficio Formazione di Coop Liguria con la società di consulenza Axioma e premiato nella sezione “Organizzazione e risorse umane”, puntava a valorizzare le professionalità esistenti e a rilanciare le energie e la motivazione dei dipendenti, attraverso un percorso di team building “ibrido”, nel quale l’ambientazione outdoor e le attività esperienziali in presenza si sono fuse con la formazione online e con un approccio “social”.

La formazione è stata particolarmente innovativa perché ha coniugato diverse tipologie di attività (corsi outdoor, lavoro in piccoli gruppi, utilizzo di piattaforme digitali), che hanno permesso di tenere connessi i partecipanti e di realizzare l’attività senza chiudere l’ipermercato.

Il percorso ha coinvolto persone disomogenee per sesso, età, percorso di studi ed esperienze, centrando l’obiettivo di fare squadra, valorizzare i traguardi raggiunti nei primi 30 anni di attività dell’ipermercato e motivare alle sfide future, sempre mettendo al centro i valori della Cooperativa, come elemento di coesione intergenerazionale e fondamento di ogni sviluppo futuro.

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento – dichiara il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis – che rende merito all’impegno con cui curiamo da sempre la formazione del nostro personale: nel 2022, infatti, abbiamo somministrato ai nostri lavoratori ben 100.000 ore di formazione”.

“Lo scorso anno ci siamo aggiudicati un altro premio molto importante nel settore risorse umane – il Best Work Life di Corriere della sera, Next-Nuova Economia per tutti e Fim Cisl sul coinvolgimento e il benessere dei lavoratori – e quest’anno abbiamo ulteriormente ampliato le già corpose opportunità di welfare rivolte al personale, introducendo borse di studio per figli e nipoti dei dipendenti. Un impegno coerente con la nostra missione sociale e con la scelta di mettere sempre al centro le persone, siano esse Soci, clienti o lavoratori”.