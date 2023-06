Controlli della polizia nell’albenganese: un locale sanzionato e una segnalazione per possesso di droga

Alassio. Nell’ottica della costante attenzione alla prevenzione dei reati, voluta dal Questore di Savona, e “con l’obiettivo di garantire a tutti un’estate sicura”, nella serata di ieri (20 giugno) il Commissariato di polizia di Stato di Alassio ha realizzato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impegnati, oltre i poliziotti delle Volanti, personale della Polizia Ferroviaria di Albenga, della Polizia Amministrativa e del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova.

Questi servizi, che si affiancano alla quotidiana attività di controllo del territorio, si sono focalizzati nelle zone di maggior afflusso di Albenga, Alassio, Andora e Laigueglia. In particolare, nella stazione ferroviaria di Albenga, è stato realizzato un servizio mirato al controllo dei viaggiatori unitamente al personale della Polfer.

Nel corso dei vari posti di controllo realizzati nelle diverse località, sono state identificate più di ottanta persone e diversi veicoli. Sono stati inoltre controllati due locali, in uno dei quali sono state accertate violazioni amministrative relative alla mancata esposizione delle tabelle alcolemiche ministeriali ed al mancato possesso di strumenti per la misurazione del tasso alcolico.

In Alassio, invece, in esito all’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, i poliziotti hanno segnalato amministrativamente un cittadino trovato in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.