Consigli per l’ascolto

Adoro la sensazione di quando ti infili le cuffie, schiacci “Play” e il resto del mondo scompare: dalle playlist strategicamente studiate per scatenare precise emozioni che possono variare dalla spensieratezza nel cantare a squarciagola alla scelta di essere deliberatamente malinconica.

Da un paio d’anni ho iniziato ad ascoltare storie, storie che vengono raccontate e che mi permettono di appassionarmi e di conoscere sempre qualcosa di nuovo e, devo dire, che mi piace molto.

Così, eccomi qui a consigliarvi i podcast che ho ascoltato e che ho più apprezzato:

Cachemire, un podcast morbidissimo: Edoardo Ferrario e Luca Ravenna insieme ad Alice, Cecilia, Tahir e Carmelo. In ogni puntata troverete un tema analizzato attraverso le esperienze personali dei conduttori e raccontato con un’ironia che vi farà ridere fino alle lacrime.

Nè capo nè coda: la nostra amata Daria vi condurrà attraverso storie meravigliose a ritmo di musica, proprio come vi racconto qui https://www.ivg.it/2021/07/ne-capo-ne-coda/

Indagini: In questo podcast prodotto da Il Post, Stefano Nazzi vi accompagnerà attraverso alcuni casi giudiziari italiani e vi racconterà cosa è successo, come si sono svolte le indagini, le intuizioni, gli errori e l’impatto che ogni storia ha avuto nella società circostante.

Qui si fa l’Italia: Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Baravalle raccontano diversi avvenimenti storici che hanno segnato la storia del nostro paese.

Vi assicuro che, una volta iniziata una puntata, risulta impossibile smettere!

Buon ascolto!!

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

