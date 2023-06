Andora. È da 36 anni che la Bandiera Blu sventola ininterrottamente ad Andora: anche nel 2023, infatti, il porto turistico ha ricevuto il vessillo che è stato consegnato questa mattina dal presidente nazionale della Fee Claudio Mazza.

“Presto lo riceverà anche la città – annuncia il sindaco Mauro Demichelis – grazie all’allaccio al depuratore di Imperia, opera già in atto per cui il Comune ha investito 4 milioni di euro”. E sulla 36° Bandiera Blu ricevuta dal porto commenta: “Considerando da quanti anni sventola sul nostro bellissimo porto, credo che sia uno dei traguardi più importanti per la Fee e questo ci fa molto onore. Noi siamo molto impegnati affinché il porto abbia tutte le certificazioni ambientali possibili, stiamo lavorando per renderlo sempre più green e importante, con una maggiore accoglienza di turisti ma sempre con la massima attenzione al rispetto dell’ambiente”.

“Da quando è iniziata la campagna della Bandiera Blu, lanciata nel 1987 a livello europeo (oggi è a livello mondiale) – dichiara Claudio Mazza, presidente nazionale Fee – il porto di Andora è stato tra i primi porti turistici e tra i primi Comuni presenti a intraprendere questo percorso, perché di percorso si parla: il marchio di qualità ambientale e di servizi è certamente l’aspetto più importante, ma è anche un percorso improntato al miglioramento continuo che nel tempo porta a crescere”.

“Siamo orgogliosi e contenti che ci sia il presidente nazionale della Fee – afferma Fabrizio De Nicola, presidente di Ama – La nostra mission è preservare il mare quale risorsa naturale, rendere il porto sempre più sostenibile, innovativo e soprattutto inclusivo. Questi sono i nostri progetti per il futuro che cerchiamo di portare avanti con entusiasmo e soddisfazione”.