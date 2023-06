Confcommercio e Federmoda Savona promuovono un incontro su Decreto Omnibus e nuova normativa sui saldi

Savona. Riguarda “Nuova Normativa Saldi e Nuovo Codice del Consumo” l’incontro organizzato da Confcommercio Savona insieme a Federmoda Savona e riservato ai funzionari degli uffici commercio e delle polizie municipali dei Comuni della provincia di Savona ed alcuni operatori del settore.

Dal 1^ luglio, quindi a ridosso della data di inizio saldi estivi prevista per il 6 luglio, saranno pienamente operative le regole relative agli annunci di riduzione di prezzo che vanno ad impattare sulle politiche di sconto e promozionali, black friday, saldi, ecc. introdotte dal Codice del Consumo, modificato dalla direttiva europea Omnibus.

Per chiarire la materia e rispondere a eventuali dubbi sulla modalità di gestione e comunicazione, Confcommercio e Federmoda Savona hanno organizzato un incontro ad hoc che si terrà il 4 luglio alle 10 nella sede di Confcommercio Savona.

Durante l’incontro verranno presentate le novità sia per i negozi fisici che per l’e-commerce in tema di annunci di riduzione dei prezzi, pratiche commerciali scorrette, rafforzamento delle sanzioni, clausole vessatorie. Sarà l’occasione per un confronto soprattutto con gli organi preposti ai controlli.

Relatore il segretario nazionale Federmoda Confcommercio Massimo Torti.