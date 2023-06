Confcommercio e Antiche vie del Sale: l’aglio di Vessalico punto di incontro tra gli operatori del settore

Laigueglia-Vessalico. Non è stata solamente una visita istituzionale quella del sindaco di Vessalico Paola Giliberti a Laigueglia per il lancio della prossima Fiera dell’aglio del 1 e 2 luglio. L’invito del presidente Confcommercio Ponente Daniele Ziliani è stato occasione di approfondimento su questa eccellenza del nostro entroterra e di contatto tra le aziende produttrici di aglio con gli operatori che lo utilizzano e commercializzano.

“E’ stato un pomeriggio coinvolgente e costruttivo, sicuramente favorito dalla gentilezza e disponibilità del sindaco di Vessalico Paola Giliberti e del presidente dell’associazione Antiche vie del sale Alessandro Navone che non si sono risparmiati in preziose informazioni ai nostri titolari di attività per favorire i contatti e future collaborazioni con le aziende produttrici di aglio, – commenta il presidente Daniele Ziliani. – Simpatico vedere l’aglio di Vessalico portato come una star in giro per il nostro borgo e voluto addirittura come protagonista nelle foto dei turisti”.

“Grazie all’invito del presidente Ziliani, abbiamo potuto visitare attività commerciali e ristorative, in quello che a ragione, è considerato uno dei più bei Borghi d’Italia, – aggiunge il presidente Alessandro Navone. – Attraverso questa recente ma proficua collaborazione, stiamo realizzando la mission della nostra associazione, la reciproca valorizzazione di costa ed entroterra”.

Visita quindi personalizzata con gli operatori che già utilizzano l’aglio di Vessalico e che in questo periodo lo terranno presente nei loro menù e nei loro negozi. Hanno partecipato i ristoranti il Pirata, Vascello Fantasma, Pacan e La Sosta. Per i negozi di prodotti tipici Olearius e F.lli Amoretti. Altre attività si sono rese disponibili ad approfondire tramite materiale informativo le conoscenze su questo prezioso prodotto.

Al termine unione anche gastronomica tra mare ed entroterra al Ristorante la Sosta, dove lo chef Stefania Alberti ha fatto incontrare un crostino di pane di Gavenola con crema all’aglio di Vessalico preparata seguendo una ricetta storica della valle Arroscia e una focaccina con ricotta di pecora, acciughe salate e “spaccasassi”, l’erba di san Pietro, prodotto De.Co del comune di Laigueglia.