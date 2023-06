Concorso “Miss Europa”: la pietrese Veronica Mandraccia si aggiudica il titolo regionale

Liguria. Veronica Mandraccia, 15enne savonese, residente a Pietra Ligure, si è aggiudicata il concorso per la sezione “Miss Europa” in Liguria. Nei giorni scorsi, nella location dei Golden Beach di Albisola, si è svolta la selezione per la regione Ligure del prestigioso concorso, con numerosi concorrenti divise per categoria.

Studentessa del secondo anno del liceo linguistico “Arturo Issel” di Finale Ligure, gioca a pallavolo nel ruolo di libero nella squadra Finalmaremola.

E’ stata lei la prima classificata nella categoria teenager e ha così guadagnato il pass per la finale nazionale in programma a Ravenna, che si svolgerà al Grand Hotel Azzurra di Lido Adriana per la fine di settembre. La giuria ha quindi assegnato alla giovane pietrese il titolo regionale del concorso, che unisce prove di bellezza e talento artistico ion stile fashion.

Per lei era la prima apparizione ad un concorso del genere. Ora l’attesa prova per la finalissima che la vedrà in lizza con le altre aspiranti Miss provenienti da tutta Italia.

La storia di Miss e Mister Europa nasce nell’anno 2000 e le varie finali nazionali si sono svolte in prestigiose località turistiche, portando alla luce della ribalta parecchi i partecipanti nei vari campi artistici: televisione, cinema, fotoromanzi e moda. L’evento vede inoltre la partecipazione di importanti professionisti del mondo dello spettacolo.

Quest’anno, inoltre, spazio alle tematiche sociali e nella serata albisolese si è parlato di disabilità, dopo che in altre tappe del concorso sono stati trattati temi come l’abbandono degli animali o la violenza sulle donne.