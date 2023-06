Comuni Sostenibili On The Road, online il video he racconta le buone pratiche di sostenibilità di Quiliano

Quiliano. Un viaggio nei Comuni italiani che hanno avviato la transizione ecologica. Undici tappe in undici comuni per raccontare le esperienze e le buone pratiche realizzate dalle amministrazioni sui temi della sostenibilità ambientale, economica, sociale e istituzionale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. È la prima edizione di Comuni Sostenibili On The Road, l’iniziativa promossa dalla Rete dei Comuni Sostenibili, ALI Autonomie Locali Italiane e Leganet srl, realizzata con il sostegno di Enel, il patrocinio di ASviS l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e le media partnership di Rai Radio 2, Caterpillar M’illumino di Meno e The Post Internazionale (TPI).

La puntata della tappa di Quiliano, comune in provincia di Savona, già parte della Rete dei Comuni Sostenibili e Bandiera Sostenibile 2023, è online ed è disponibile sui siti web, social network e canali YouTube dei promotori dell’iniziativa, Rete dei Comuni Sostenibili (www.comunisostenibili.eu) e ALI Autonomie Locali Italiane (www.aliautonomie.it), ma anche sui canali di comunicazione del Comune di Quiliano. Quiliano, che da qualche anno ha ottenuto lo status di “Città”, è stato inoltre tra i primi comuni in Italia a farsi “monitorare” con il set di indicatori dalla Rete dei Comuni Sostenibili.

Ecco i protagonisti della puntata: Nicola Isetta (sindaco di Quiliano), Alessandro Giaccardi (responsabile servizio urbanistica del Comune di Quiliano), Giovanni Minuto (direttore centro di sperimentazione e assistenza agricola CCIAA Riviere di Liguria), Cinzia Pennestri (assessora ad ambiente e urbanistica), Maurizio Gazzarri (responsabile analisi e sviluppo del monitoraggio della Rete dei Comuni Sostenibili), Giulio Mesiti (responsabile servizio ambiente del Comune di Quiliano) ed Emanuele Olivieri (titolare Birrificio Altavia).

“La Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione d’avanguardia sui temi della sostenibilità con un progetto innovativo unico in Italia e tra le esperienze più avanzate in Europa. L’iniziativa di Comuni Sostenibili On The Road – dichiarano il direttore e il presidente della Rete, rispettivamente Giovanni Gostoli e Valerio Lucciarini De Vincenzi – si colloca all’interno di un’intensa attività progettuale con l’obiettivo, da un lato, di far crescere la consapevolezza dell’importanza dei Comuni nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e, dall’altro, dalla volontà di dare protagonismo a chi è impegnato nelle comunità locali, a partire dai sindaci e degli amministratori locali, per realizzare la transizione ecologica raccontando esperienze concrete e progetti realizzati. Ringraziamo quindi il sindaco Nicola Isetta e tutto il Comune di Quiliano per la collaborazione”.

“Mi fa molto piacere che la mia comunità sia stata individuata tra gli undici comuni protagonisti a livello nazionale, il primo in Liguria, a partecipare a Comuni Sostenibili On The Road e a poter raccontare le esperienze, le azioni e le buone pratiche realizzate sui temi della sostenibilità ambientale, economica, sociale e istituzionale – afferma il sindaco di Quiliano, Nicola Isetta –. È stata una scelta politica amministrativa importante aderire alla Rete dei Comuni Sostenibili: è tra le esperienze più avanzate a livello europeo sul monitoraggio volontario delle politiche locali di sostenibilità. Misurare l’effetto delle scelte è fondamentale per migliorare la pianificazione e agire. Condividere i progetti virtuosi e favorire l’interscambio di esperienze è molto utile per le amministrazioni locali e contribuisce ad accelerare il processo di territorializzazione degli obiettivi di Agenda 2030”.

L’iniziativa rientra all’interno di un progetto innovativo già avviato dall’associazione Rete dei Comuni Sostenibili che ha l’ambizione di accompagnare i comuni nella “messa a terra” e nel raggiungimento dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ciò attraverso azioni concrete dei governi locali e un monitoraggio unico in Italia con un set di 100 indicatori per misurare l’efficacia delle politiche locali di sostenibilità, realizzato in collaborazione con l’ASviS Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. Strumenti e servizi utili alla pianificazione strategica. Le città e i comuni, infatti, sono fondamentali per raggiungere più di 100 dei 169 target dell’Agenda 2030. Comuni e città, oltre ad essere l’architrave istituzionale dell’Italia, sono da sempre protagonisti dei grandi cambiamenti del Paese.

Cos’è la Rete dei Comuni Sostenibili

La Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione nazionale senza scopo di lucro aperta all’adesione di tutti i comuni italiani e unioni di comuni, a prescindere dalla dimensione, collocazione geografica e colore politico dell’amministrazione comunale.

L’associazione promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, con un progetto innovativo e concreto, valorizzando le buone pratiche e accompagnando le amministrazioni locali alla territorializzazione e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. È nata nel 2021 su iniziativa dell’associazione delle Autonomie Locali Italiane (ALI), Città del Bio e Leganet, in collaborazione con ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e in sinergia con il Joint Research Center della Commissione europea. Nel primo anno e mezzo di attività hanno aderito già 80 comuni e città ed è in costante espansione con oltre 300 manifestazioni d’interesse.