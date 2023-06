Coda di 7 km in A10 tra Spotorno e Savona: ecco le previsioni del traffico

Savona. Per quanto riguarda la tratta di competenza di Autofiori domenica di disagi per utenti e automobilisti in transito sulla A10: traffico particolarmente intenso tra Spotorno e Savona, in direzione Genova, dove le code e i forti rallentamenti sono andati via via aumentando dal primo pomeriggio a causa del notevole flusso viario.

Al momento la coda ha raggiunto i 7 km e potrebbe aumentare nelle prossime ore. Traffico regolare, invece, sulla A6 Savona-Torino per quanto riguarda il territorio della provincia savonese (QUI i cantieri annunciati da Autofiori per la prossima settimana che potrebbero creare altri disagi alla viabilità autostradale).

Sulla A26 un tamponamento tra tre auto (un solo ferito lieve in codice verde) ha portato fino a 9 km di coda nel tratto compreso tra Masone e Ovada in direzione Gravellona. Code a tratti per traffico intenso sempre sulla A10 in direzione Genova tra Genova Pra’ e l’allacciamento con la A7: stessa situazione sulla A12 da Rapallo verso l’allacciamento A7 in direzione Milano.

Sul fronte delle tratte di competenza di Autostrade per l’Italia, le previsioni per la giornata di domani indicano solo qualche possibile rallentamento tra le 7 e la 10 in A10 in direzione del capoluogo ligure.

Più difficile, anche per i lavori di manutenzione in atto, la mobilità sulla A26 in entrambe le direzioni: particolarmente critica la fascia oraria tra le 7 e le 10 del mattino verso Genova Voltri, dove si segnala traffico da bollino rosso.