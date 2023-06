Circolo Scherma Savona: la squadra di fioretto si conferma in Serie A2

Piacenza Expo, 2 giugno 2023 ore 15 circa. Sulla pedana 7 si affrontano il Circolo Scherma Savona e la quotata Scherma Monza per l’assalto da “dentro o fuori” per confermare la Serie A2, categoria di gran prestigio nella scherma visto che la Serie A1 è composta in gran parte dalle squadre militari.

Andrea Baldi, capitano tiratore della squadra savonese affronta nell’ultimo assalto decisivo il monzese Luca Como con un risicatissimo vantaggio di 40-39.

Ma riavvolgiamo il nastro. La squadra savonese, composta da Andrea Baldi, Luca Maretti, Marco Canepa e Giacomo Santoro, alla presenza del presidente Roberto Faldini e di un gruppo di tifosi, aveva iniziato sotto tono la gara piazzandosi al 14° posto del ranking iniziale dopo la fase eliminatoria, nella quale avevano però dovuto affrontare la fortissima squadra dell’Esercito e negli assalti ad eliminazione diretta la Mangiarotti Milano, società storicamente presenti in A1 e che infatti verranno promosse alla massima serie al termine della gara.

Come ultimo ostacolo nei playout sulla strada della conferma della Serie A2 la Scherma Monza, che poco prima aveva sfiorato i playoff perdendo 44-45 con Scherma Modica. Dopo il primo giro di incontri i portacolori del Savona soccombono 15-9, ma con una perentoria rimonta (21-14) si portano in vantaggio 30-29 e nel terzo giro passano ad Andrea Baldi il testimone in vantaggio 40-39. Andrea Baldi mantiene il vantaggio fino al 44-43 e con una splendida mossa piazza la stoccata vincente che fa esplodere la gioia dei savonesi.

“Una grandissima soddisfazione rimanere tra le migliori società nel fioretto” ci riferisce il presidente Roberto Faldini. Il maestro Federico Santoro aggiunge “È un risultato di grande valore per Savona e per tutta la provincia, dove anche in altri sport non sono molte le squadre di Serie A. I ragazzi ci hanno messo tutto il loro cuore e le loro capacità tecniche. Dopo la gioia ed i festeggiamenti per il risultato ottenuto ripartiremo subito anche col settore giovanile per confermarci e pensare al futuro già dalla prossima stagione”.

Da sinistra: Santoro, Baldi, Maretti e Canepa durante l’inno nazionale