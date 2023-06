Circolo Scherma Savona, Andrea Baldi ottimo sesto nel campionato Silver di fioretto

A Brescia era di scena l’ultima gara della stagione schermistica, i campionati Gold e Silver, che radunano i finalisti delle fasi assolute regionali in attesa dei campionati mondiali di fine luglio a Milano.

Nella gara Silver di fioretto Andrea Baldi, che con un’ottima prestazione si ferma ai piedi del podio piazzandosi sesto. Andrea inizia bene nella fase eliminatoria con cinque vittorie ed una sola sconfitta, ricoprendo quindi il numero 9 del ranking. Nella fase ad eliminazione diretta batte in successione il romano Leonardo Maggini 15-13, il pisano Gregorio Barsotti 15-11 e l’aglianese Nicolò Martini 15-11, accedendo ai top otto. Viene qui sconfitto di misura 14-15 per il podio dal moglianese Davide Munarolo.

“Quando si perde ad un passo dal podio rimane sempre un po’ l’amaro in bocca – afferma il vicepresidente Paolo Frosi, presente alla gara – anche perché si è così vicino al podio, ma questa è la legge dello sport”.

Nella stessa gara supera la fase di qualificazione Sara Frosi nel fioretto femminile Silver piazzandosi alla fine trentatreesima, mentre si fermano nelle fasi di qualificazione Marco Frosi nel fioretto Silver e Roberto Faldini, presidente del sodalizio, nella sciabola Gold.

Infine, sempre a Brescia, sono state organizzate le sessioni di esami per tecnici. Luca Maretti e Giacomo Santoro hanno acquisito il diploma di tecnico regionale di livello 1 e si metteranno a disposizione, oltre che come atleti, anche come tecnici, per sviluppare le capacità dei piccoli schermidori del Circolo Scherma Savona nella prossima stagione.

Luca Maretti (a sinistra) e Giacomo Santoro (a destra) durante l’esame