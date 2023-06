Ceriale riceve la bandiera del Santuario Pelagos: “Spettacolari avvistamenti, patrimonio marino unico”

E’ stato consegnato al Comune di Ceriale il certificato ufficiale della Carta di Partenariato Pelagos, nell’ambito della cerimonia che si è svolta lo scorso 22 giugno a Sassari.

Ceriale entra tra le realtà del savonese che manifestano la loro volontà di partecipare e contribuire alla implementazione operativa di tutte le misure utili alla conservazione dei mammiferi marini del Santuario Pelagos, l’unica area internazionale transfrontaliera dedicata alla protezione dei mammiferi marini nel Mar Mediterraneo.

A seguito della valutazione favorevole sulla richiesta presentata dal Comune, supportata da apposita delibera, da parte dell’Autorità nazionale referente per il Santuario Pelagos è arrivata la successiva firma congiunta tra i rappresentanti dell’amministrazione cerialese e la stessa Autorità, con la consegna della bandiera del Santuario Pelagos.

Presenti al secondo incontro internazionale dei Comuni firmatari della Carta di Partenariato l’assessore comunale Daniele Gaglioti e il dirigente dell’Area Ambiente e Demanio Corrado Scrivanti.

La Carta è valida per due anni a partire dalla sua firma e potrà essere rinnovata, su richiesta esplicita del Comune, previa verifica da parte dell’Autorità nazionale per il Santuario Pelagos sulle attività svolte in merito alla valorizzazione e tutela di un patrimonio faunistico marino davvero unico e speciale, che caratterizza i nostri mari.

L’accordo Pelagos per la creazione di un Santuario è stato sottoscritto da Francia, Italia e Principato di Monaco ed è entrato in vigore nel 2002: lo scopo è quello di migliorare la conservazione dell’ambiente marino, valutando e gestendo l’impatto dell’uomo sulle specie e sull’habitat dei mammiferi marini.

“La tutela dei mari e degli oceani rappresenta una priorità per le stesse Nazioni Unite e per questo la nostra amministrazione si è impegnata nella procedura di adesione, in quanto lo sviluppo sostenibile del nostro territorio è una nostra precisa linea di azione per la comunità cerialese” ha sottolineato l’assessore Gaglioti.

“Vogliamo dare il nostro contributo concreto e operativo, per le competenze e possibilità di un Comune, rispetto a iniziative, eventi e costante sensibilizzazione sulla tutela e conservazione della più importante area marina protetta del Mediterraneo, il Santuario Pelagos, ammirata da molti turisti e visitatori” aggiunge Gaglioti.

“Siamo felici essere entrati a pieno titolo nel partenariato, che cercheremo di onorare al meglio pensando alle ormai sempre più frequenti apparizioni a largo delle coste rivierasche di delfini, balenottere e capidogli, protagonisti di evoluzioni marine in uno spettacolo unico offerto ai fortunati ospiti di imbarcazioni che transitano nel nostro mare” conclude l’assessore cerialese.