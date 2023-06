Ceriale, assemblea pubblica sul futuro dell’area T1

Ceriale. La riqualificazione dell’area T1 resta tra le priorità della nuova amministrazione comunale di Ceriale guidata da Marinella Fasano, alla ricerca di una soluzione progettuale ottimale sulla variante urbanistica necessaria a definire l’accordo di programma per piano di restyling presentato dalla società Rush srl.

Per questo è stata organizzata una assemblea pubblica in programma mercoledì 14 giugno, alle ore 18.00, presso la sala polivalente di via Primo Maggio al civico n° 22.

L’amministrazione comunale invita i cittadini alla massima partecipazione: dibattito aperto sul futuro assetto urbanistico delle aree di via Orti del Largo.

Sul tema si è già espressa lo stesso sindaco Marinella Fasano, con delega all’Urbanistica, pronta al confronto e al dialogo con la stessa società per definire gli atti amministrativi propedeutici alla riqualificazione dell’area, trovando il giusto equilibrio tra l’ambito turistico-ricettivo e residenziale.

Un primo incontro con la proprietà è già avvenuto, in attesa di programmarne altri e arrivare ad una prospettiva progettuale soddisfacente per entrambe le parti.“L’obiettivo primario è quella di recuperare una zona degradata e che presenta problemi di sicurezza e ordine pubblico – afferma il sindaco Marinella Fasano -. Come promesso in campagna elettorale vogliamo affrontare subito l’argomento a partire dal giusto confronto con la cittadinanza”.

L’incontro arriva dopo che la precedente amministrazione aveva respinto l’attuale progetto con una determina, approvando poi in Consiglio comunale una delibera con la richiesta di una rivisitazione e modifiche rispetto alla destinazione dei volumi. La società ha presentato un ricorso al Tar per la mancata approvazione, con tanto di richiesta danni.

Ora all’attuale amministrazione di Marinella Fasano il difficile compito di trovare la via migliore per definire l’atteso restyling dell’area cittadina.