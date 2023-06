Cengio, Molinaro riabbraccia Jabby: l’ex bomber dell’Altarese vestirà granata

Cengio. Una campagna acquisti ovviamente mirata al rafforzamento della rosa per renderla ancor più competitiva senza tuttavia alterare lo spirito del gruppo. Intervistato settimana scorsa, mister Molinaro aveva risposto dettando questa linea alla domanda sulle future mosse di mercato del Cengio, parole che hanno subito trovato riscontro con i fatti.

Dopo l’annuncio di Samuel Frumento, esterno proveniente dalla Juniores del Vado, il sodalizio granata pochi minuti fa ha comunicato di aver formalizzato l’accordo per le prestazioni sportive di Sanusi Jabby, attaccante ex Altarese pronto a trascinare nuovamente una squadra allenata da mister Molinaro (proprio come accaduto in giallorosso nell’annata 2021/2022) siglando gol decisivi.

Classe 1998, Jabby potrebbe debuttare già in occasione dei primi match del prossimo campionato: l’infortunio che la scorsa stagione lo ha costretto ai box suggerisce calma, ma il ragazzo scalpita e i tifosi granata non vedono l’ora di poter ammirare le sue gesta.

Il Cengio dunque ha il suo centravanti: dopo la conferma di Di Nardo, ecco Sanusi Jabby. “La società Cengio ringrazia l’Altarese per la buona riuscita dell’operazione”.