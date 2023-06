Cengio, confermato il blocco della promozione. Molinaro: “Vogliamo essere ambiziosi, presto i nomi dei nuovi acquisti”

Cengio. Una squadra volenterosa di preservare l’unità e l’incredibile coesione del proprio gruppo senza tuttavia rinunciare a qualche rinforzo. In estrema sintesi sembra essere questa la linea sposata dal Cengio di mister Molinaro, allenatore confermato pochi giorni fa insieme al proprio staff tecnico.

In seguito all’annuncio della sua permanenza in granata non sarebbero potute mancare le sue dichiarazioni, prontamente arrivate con quel pizzico di entusiasmo di chi ha la consapevolezza di voler continuare a stupire: “Presto annunceremo delle novità importanti, per il momento abbiamo preferito concentrarci soltanto sulle riconferme. Effettueremo degli acquisti mirati puntando a migliorare la competitività del nostro gruppo squadra, i volti nuovi serviranno per alzare ulteriormente il livello della rosa. Stiamo sondando il mercato, gli innesti saranno minimo due o tre”.

Molinaro ha poi proseguito il proprio intervento rispondendo ad una domanda inerente all’attesa creatasi per l’ufficializzazione del ripescaggio del club: “Se la matematica non è un’opinione, essendoci meritati la promozione durante la scorsa stagione, si spera di salire in Prima Categoria. Ha parlato il campo, non penso serva aggiungere altro”.

Cos’ha imparato l’intervistato dalla scorsa annata? “Mi sono migliorato dopo la scorsa stagione – afferma Molinaro – mettendomi sempre sotto e cercando di tenermi sempre aggiornato. Sotto l’aspetto ‘caldo’ della panchina credo di aver imparato molto, quindi di conseguenza sono migliorato nel leggere le partite, nell’essere più equilibrato. Sono carico in vista della nuova annata”.

Quali obiettivi per il sodalizio granata? “Ci sono squadre che si stanno attrezzando comprando giocatori di categorie superiori – analizza il tecnico -. Il Cengio ci sarà, proveremo a giocarcela con chiunque. Quest’anno vogliamo provare a rifare ciò che è stato fatto l’anno scorso a livello di gruppo, di qualità di gioco e perchè no, anche di risultati. Il mercato dovrà aiutare in questo senso. La società è più viva che mai, vogliamo guardare in alto ed essere ambiziosi”.

Infine Molinaro ha voluto concludere il proprio intervento dedicando un pensiero a Cristian Cattardico, allenatore confermato alla guida del club nato dalla fusione tra San Francesco Loano e Soccer Borghetto: “Rinnovo e contraccambio i complimenti a Cattardico per la nuova avventura e gli auguro un grosso in bocca al lupo per la stagione che verrà. Sono sicuro che si farà valere e che si metterà in mostra, è un ottimo allenatore”.