Celle, quasi smantellato il cantiere sul rio Santa Brigida

Celle Ligure. Via le barriere e i macchinari da buona parte di quello, che per anni, è stato il temuto cantiere sul rio Santa Brigida, semaforo annesso, già rimosso da mesi.

Come anticipato a IVG.it da Anas, i lavori dovranno terminare entro la fine di questo mese. Una parte di cantiere è pressoché sgombra, e il suo tratto asfaltato.

Tra poco dunque, lo smantellamento definitivo che vedrà anche la riapertura, in totale sicurezza, lasciando i puntelli, del voltino nella parte terminale di via Aicardi con sbocco sull’Aurelia, per consentire il passaggio pedonale e dei mezzi autorizzati.

Il semaforo con il cantiere che rosicchia buona parte di strada, torneranno dopo l’estate per terminare i lavori sotterranei di adeguamento idraulico per l’ampliamento del rio.