Celle e il rio Santa Brigida, cittadini preoccupati: “Una bomba pronta a esplodere, erbacce e detriti nell’alveo”

Celle Ligure. Eccolo il rio Santa Brigida che fa un po’ parlare di sé. Questa volta, sotto la lente di ingrandimento dei cellesi, ci finisce non solo per il cantiere “delle polemiche”, ma anche per lo stato in cui si trova oggi il letto in cui scorre.

“È come stare su una bomba – sottolineano – Bisogna pulirlo. Ci sono erbacce: la vegetazione e i detriti lungo l’alveo, in caso di forti piogge, potrebbero causarne l’esondazione”.

Dietro alla stazione, tra il parcheggio della Mezzalunga e via XXV Aprile, scorre all’aperto il corso d’acqua che poi passa, verso la parte terminale del suo tragitto, proprio sotto il cantiere nato apposta per il suo ampliamento, per evitare rischi. Ampliamento che effettivamente c’è, fino quasi alla sua foce, ma i cui lavori, attualmente sono sospesi nel tratto terminale, per essere poi ripresi, dopo la pausa estiva, in autunno.

Cantiere che, entro questo mese, come riferito da Anas e anticipato da IVG.it, dovrebbe essere smantellato. I lavori stanno proseguendo, ma torniamo al rio. I timori dei cittadini riguardano, in questo caso, la sua pulizia, a monte.

Oltre l’Aurelia, proprio dietro la stazione ferroviaria, quando ancora si vede il suo letto prima che prosegua nel sottosuolo. “Troppa vegetazione” chiamano IVG.it e mostrano foto che hanno scattato. C’è anche un video.

Giriamo subito la segnalazione al sindaco, Caterina Mordeglia, che risponde: “Per provvedere alla sua pulizia, aspettiamo che arrivino i fondi regionali. Come ogni anno, in estate”. Diciamo al primo cittadino della vegetazione e del timore della gente: “Al momento, non ci sono particolari criticità, non ci sono alberi o detriti da fare temere il peggio. La situazione – sottolinea – è comunque sempre monitorata”.

Il Comune aspetta l’arrivo dei finanziamenti per provvedere, a questo aggiungerà un ulteriore contributo per la pulizia degli alvei dei torrenti. Una situazione analoga riguarda anche il rio Lavadore dove i residenti della zona hanno già segnalato il problema con la richiesta, anche in questo caso, che il letto del corso d’acqua venga pulito in fretta.