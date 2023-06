Celle, donna attraversa la strada, travolta da una moto: grave al Santa Corona

Celle Ligure. È stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure la donna che, questa sera intorno alle 19, mentre attraversava la strada in una semicurva nei pressi dello svincolo autostradale, sulla via Aurelia, è stata travolta da una moto.

Ferito anche il conducente del mezzo a due ruote che ha cercato di schivarla, trovandosela improvvisamente davanti, ma non è riuscito a evitare l’impatto.

Sul posto sono intervenute immediatamente la Croce Rossa di Varazze, che ha trasportato la donna con un forte trauma cranico e fratture importanti a una gamba, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e la Croce Rosa che, a sua volta, ha portato, in codice giallo, nello stesso nosocomio, anche il motociclista. Entrambi gli interventi sono stati coordinati dal personale del 118.