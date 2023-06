Cefalea cronica, Brunetto (Lega): “Regione vuole istituire la Rete Cefalee Liguria. Passo avanti per benessere dei malati”

Liguria. “La giunta regionale ha deliberato di istituire la Rete Cefalee Liguria, incardinata a livello delle Neurologie nel DIAR Neuroscienze”. Lo comunica in una nota Brunello Brunetto, consigliere regionale della Lega e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale.

“L’emicrania rappresenta, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la terza patologia più frequente e la seconda più disabilitante. Colpisce il 12% delle persone, in prevalenza donne. È una patologia neurologica che ha un forte impatto sulla salute psicologica: alla sofferenza fisica si affianca infatti, anche un impoverimento della qualità della vita dei pazienti e loro famigliari”.

“Avevo presentato un documento, approvato all’unanimità dall’assemblea legislativa della Liguria, in cui chiedevo di attivarsi urgentemente per il riconoscimento della cefalea cronica come malattia sociale con l’adozione di un decreto del Ministro della Salute per individuare progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico dei pazienti affetti da cefalea declinati nei diversi contesti regionali”.

“La costituzione di una Rete Cefalee Liguria è la risposta che contribuirà a dare maggior benessere a chi soffre di questa patologia, assicurerà una gestione condivisa e multidisciplinare della malattia, promuovendo le eccellenze e le specifiche competenze dei centri presenti nella nostra regione, assicurando così equità di accesso alla e cure e standard più elevati. La Rete Cefalee servirà inoltre a promuovere la ricerca e approcci terapeutici innovativi”.