Causa un frontale, si scusa e abbraccia gli occupanti dell’altra vettura ma poi sparisce nel nulla

Pietra Ligure. Incidente frontale tra due auto, questa mattina, una manciata di minuti dopo le 6, a Pietra Ligure, ma il conducente di una delle due si è dileguato poco dopo.

È successo sulla via Aurelia. Stando a quanto riferito, a causarlo sarebbe stato un ragazzo originario di Parma, che stava procedendo da Pietra in direzione Finale, quando è sopraggiunta un’altra vettura sulla corsia opposta, con a bordo marito e moglie.

Le cause sono ancora da accertare (la dinamica dell’accaduto è al vaglio della stradale), ma quel che è certo è che le due auto si sono scontrate frontalmente, ma per fortuna senza gravi conseguenze.

Secondo il racconto di chi ha assistito alla scena, il giovane, in stato apparentemente confusionale, è sceso dalla sua auto per sincerarsi delle condizioni della coppia, si è scusato e li ha anche abbracciati per poi tornare nella sua macchina “a fare una telefonata”.

Sembrava stesse attendendo i soccorsi, ma a questo punto è successo l’imprevedibile. All’arrivo della stradale e delle ambulanze, infatti, sono andati a bussargli al finestrino, ma lui si era già allontanato a piedi senza farsi vedere.

Per fortuna il bilancio finale dell’incidente è stato solo di un ferito, non grave, trasportato in ospedale in codice giallo. Alla stradale il compito di fare i rilievi, ricostruire l’accaduto e rintracciare il giovane “scomparso”.