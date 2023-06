Caso Berlusconi in consiglio regionale, l’opposizione non ci sta: “Polemica strumentale per zittirci”

Liguria. È scontro totale in Liguria dopo il “caso Berlusconi” scoppiato stamattina in Consiglio regionale: tre consiglieri d’opposizione hanno saltato il minuto di silenzio per l’ex premier e il centrodestra compatto ha risposto abbandonando l’aula e facendo saltare i lavori previsti per la mattinata. La maggioranza ha stigmatizzato l’accaduto con parole pesanti, parlando di “episodio gravissimo” e “clima da anni di piombo”. La minoranza non ci sta e, dopo aver preso posizione con una nota congiunta, ha convocato un’ulteriore conferenza stampa per fare il punto.

“Riteniamo che la decisione della giunta regionale di abbandonare il consiglio in risposta ad alcune scelte personali sia stata inaccettabile dal punto di vista politico – esordisce il capogruppo del Pd Luca Garibaldi -. Non era mai accaduto che di fronte a un consiglio convocato ci fosse una reazione così strumentale e speculativa da parte della giunta, che ha scelto scientemente di non rispondere ai temi posti della minoranza. È stata una discussione strumentale rispetto alla morte di Berlusconi. Denunciamo un problema politico: la maggioranza vuole zittire le opposizioni e impedire il libero svolgimento dei consigli regionali. È un problema di democrazia ed è un precedente gravissimo: tutte le volte che la maggioranza non vorrà rispondere sui temi potrà andarsene. C’è responsabilità della giunta e anche del presidente del Consiglio regionale che non è stato in grado di gestire la seduta”.

“La mancanza di rispetto istituzionale che domina questa legislatura rispetto alla precedente la denunciamo da novembre 2020, oggi è la ciliegina sulla torta – continua Fabio Tosi, capogruppo del Movimento 5 Stelle -. Questo creerà un enorme solco tra noi e loro. Qualsiasi richiesta da parte della giunta verrà cassata senza se e senza ma. Ci sono sensibilità diverse sulla persona di Berlusconi ma questa è comunque una squadra che rispetta le idee degli altri anche quando sono diverse. Loro non hanno fatto lo stesso e hanno preferito abbandonare l’aula. Ricordo che Vaccarezza non partecipò al minuto di silenzio per Pertini perché partecipò ai funerali di Tito”.

L’unico ad annunciare che sarebbe uscito dall’aula è stato Gianni Pastorino di Linea Condivisa: “Io non condivido la figura di Berlusconi, dal punto di vista politico e per come ha trattato le istituzioni. Le istituzioni non si rispettano a intermittenza, quindi chiedermi il rispetto stamattina mi è sembrato fuori luogo. Insieme agli altri capogruppo dell’opposizione vogliamo che i consigli vadano avanti perché i cittadini hanno diritto ad avere risposta alle interrogazioni che noi facciamo in consiglio regionale. L’atteggiamento della giunta è stato strumentale. Il mio è stato un gesto personale rispetto a una persona che non meriterebbe il lutto nazionale. Quella della giunta è stata una risposta politica, aggressiva e minacciosa. Il prossimo consiglio probabilmente non si farà per altro tipo di scelte che faremo noi”.

Ferruccio Sansa era presente ma è rimasto fuori dall’aula insieme alla collega Selena Candia dello stesso gruppo: “La maggioranza ha interrotto i lavori del consiglio regionale per sanzionare una scelta di coscienza compiuta da alcuni di noi. Se passa il principio che se la maggioranza non è d’accordo se ne va è la fine della democrazia“. E sul merito del gesto: “Da anni chiedo che in consiglio siano ricordati i migranti morti sulle spiagge, le strade, le ferrovie e i sentieri dei nostri monti mentre cercano di raggiungere un futuro migliore. Mi è stato risposto no. Da anni chiedo che siano commemorati degnamente i carcerati che muoiono suicidi o uccisi nella nostre carceri. Mi è stato risposto no. Si è invece deciso, legittimamente, di commemorare un uomo che è stato presidente del Consiglio, ma che era anche pregiudicato, che aveva legami tutt’ora non chiari con figure legate alla mafia. Ho deciso di non essere presente perché credo fosse mio dovere manifestare il mio disagio profondo. Se di fronte alla morte siamo tutti uguali, allora dobbiamo esserlo davvero fino in fondo”.