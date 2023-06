Carcare, Tennis Club Biancorosso inarrestabile: vinti tutti gli incontri, ora sarà serie C

Carcare. Il Tennis Club Biancorosso di Carcare, dopo aver giocato il girone ligure di serie D, ha ottenuto una splendida promozione.

La compagine del maestro Igor Parodi, come un rullo compressore, ha vinto tutti gli incontri. I singolari sono stati giocati da Giulio Pollero (che da luglio sarà promosso in serie C) e dal pluricampione regionale Stefano Damilano: complessivamente nei sei match disputati ha lasciato solo sei games agli avversari (probabilmente è il record della competizione).

I doppi sono stati giocati da Alessio Trimboli e Giulio Pollero, entrambi provenienti dal vivaio carcarese.