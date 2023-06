Carcare, scontro aperto Mirri-De Vecchi. Il sindaco: “Pontifica, ma è stato bocciato dai carcaresi”

Carcare. “Leggiamo le consuete fumose esternazioni dell’ex sindaco De Vecchi la cui compagine elettorale, ritenendo inopportuna la sua ulteriore candidatura per motivi evidenti, gli ha tuttavia consentito la presentazione da consigliere, ottenendo dai cittadini carcaresi la solenne, inappellabile bocciatura che tutti conosciamo”. Inizia così la replica del sindaco di Carcare Rodolfo Mirri alle parole dell’ex sindaco e consigliere di minoranza carcerare Christian De Vecchi.

“Un avveduto politico – spiega il primo cittadino -, si sarebbe ritirato, ma ritenendo che la chiara lezione non gli sia bastata, col suo consueto e logorroico stile continua a ‘pontificare’ su cose che non gli appartengono.Tuttavia, le sue fantasiose e inconsistenti esternazioni, che non meriterebbero considerazione, vanno commentate”.

Secondo Mirri, “forte della sua presunta capacità, perché non si è presentato all’assemblea pubblica per difendere il suo operato? Era assente e quindi non informato direttamente di quanto avvenuto. Sarebbe opportuno conoscere a quale università De Vecchi ha maturato le sue ‘da lui’ decantate ‘professionalità’ di pubblico amministratore perché dai disastrosi risultati ciò non si evince”.

“Fra tante sciocchezze – aggiunge il sindaco di Carcare -, però, De Vecchi fa un’affermazione condivisibile e cioè che un amministratore incapace deve dimettersi ed è proprio quello che lui avrebbe dovuto fare prima di portare il Comune al pre-disastro certificato dai fatti, dai pessimi rapporti con i cittadini, dalla pesantissima situazione finanziaria, dall’organizzazione interna e soprattutto dal Revisore dei conti e dalla Corte dei Conti. Nell’assemblea pubblica sono stati illustrati dati di fatto, come suol dirsi ‘nero su bianco’, prodotti da De Vecchi e soci, verificabili presso gli uffici comunali e certificati dai funzionari presenti all’incontro”.

Infine, Mirri afferma: “Attendiamo le annunciate interrogazioni, alle quali risponderemo con puntualità e chiarezza, contrariamente a quanto avvenuto negli anni in cui De Vecchi e la sua maggioranza non hanno gestito con l’oculatezza del “Buon padre di famiglia” gli interessi della comunità carcarese. Non sono le vacue parole che contano ma i fatti che i Cittadini avranno modo di verificare nel tempo; per ora abbiamo rappresentato la situazione che abbiamo trovato, con il nostro impegno di servizio commenteremo poi con i cittadini i risultati”.