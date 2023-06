Carcare, la minoranza: “Il sindaco non autorizzi il trasferimento della farmacia, via Nazionale è difficile da raggiungere”

Carcare. Non concedere al gruppo Dr Max l’autorizzazione per lo spostamento della farmacia in via Nazionale. È questo l’appello che “Insieme per Carcare” lancia al sindaco Rodolfo Mirri, attraverso una mozione che è stata depositata questa mattina.

Come già annunciato nelle scorse settimane, infatti, il gruppo ha rilevato la Farmacia Giorgi in piazza Germano e ha intenzione di trasferirsi nei locali che ospitavano il negozio di abbigliamento “Milva”.

“La nuova collocazione risulta mal accessibile alla maggior parte della popolazione” spiegano dal gruppo di minoranza e aggiungono: “L’intenzione del gruppo Dr Max è di allestire all’interno della nuova farmacia degli ambulatori da offrire a canone agevolato ai quattro medici di famiglia, i quali – visto che l’idoneità dello studio medico di via Biglino (dove esercitato tutt’oggi) scade il 31 dicembre 2023 – probabilmente accetteranno di trasferirsi lasciando la zona centrale di Carcare priva di ambulatori di medici di famiglia”.

“È vero che il titolare della farmacia è libero di scegliere l’ubicazione del suo esercizio all’interno della pianta organica del Comune, ma ci sono anche delle eccezioni, ad esempio quando lo spostamento dell’esercizio rende disagevole ai residenti l’accesso al servizio farmaceutico (lo stabiliscono le sentenze del Consiglio di Stato). Riteniamo dunque che il sindaco non debba rilasciare l’autorizzazione al trasferimento”.

Il primo cittadino ha parlato dell’argomento durante l’assemblea pubblica che si è tenuta il 22 giugno nei locali della Soms, rilevando di aver incontrato e di essersi confrontato con il responsabile di Dr Max: “È innegabile – ha detto Mirri – che togliere dalla piazzetta la farmacia è un disagio non solo perché non sarà più in centro e facilmente raggiungibile, ma anche perché così si va ad impoverire il tessuto commerciale. Per legge, però, il proprietario può decidere di traslocare, quindi non ho fatto altro che negoziare”.

Queste le soluzioni trovate: “La farmacia – ha annunciato il sindaco – attiverà un servizio giornaliero di consegna a domicilio dei farmaci agli over 70, verrà inoltre costruito un ascensore per i disabili in modo che possano raggiungere più agevolmente la zona e verrà rifatta la passerella con la griglia. Il tutto a spese del gruppo Dr Max. Risolveremo anche il problema dei parcheggi che ora sono privati ma ad uso pubblico”.