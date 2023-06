Caos all’anagrafe di Savona, il Comune corre ai ripari: “Ci scusiamo. Ora nuove assunzioni”

Savona. In queste settimane all’ufficio anagrafe si sono riscontrati vari disagi per i cittadini che avevano necessità di rinnovare la carta d’identità. L’amministrazione, consapevole della problematica, sta approntando una serie di correttivi per migliorare la situazione che, comunque, troverà una soluzione definitiva solo quando l’esito del concorso pubblico che si sta svolgendo in questi giorni permetterà di rinforzare l’organico agli sportelli.

“Conosciamo la problematica – dice il sindaco Marco Russo – e, innanzitutto, ci scusiamo con chi in queste settimane ha subito i disagi. La situazione è dovuta essenzialmente alla carenza di organico, a cui stiamo ponendo rimedio, però è necessario affrontare subito le maggiori criticità”.

L’assessore ai Servizi Demografici Gabriella Branca aggiunge che “anche il personale agli sportelli si trova a lavorare in una situazione non ideale che, nonostante gli sforzi, non consente loro di garantire lo standard desiderato. Dallo scorso bilancio, finalmente, siamo riusciti a stanziare fondi per rinforzare gli organici e, proprio in questi giorni, si sono svolte le prove orali del concorso che consentirà di aggiungere personale all’ufficio anagrafe. Siccome però non possiamo aspettare oltre, adotteremo da subito alcuni correttivi messi a punto dagli uffici. Siamo consapevoli che questa soluzione-ponte non risolverà il problema alla radice, ma confidiamo che limiterà i disagi”.

Informazioni. A partire dai prossimi giorni, i cittadini troveranno all’ingresso un addetto che svolgerà una sorta di servizio accoglienza, dando informazioni sui tempi di attesa e sul funzionamento degli sportelli.

Ticket disponibili ogni giorno per l’accesso libero. Con gli organici attuali, gli uffici sono in grado di emettere un numero limitato di carte di identità al giorno che vengono richieste secondo due modalità: l’accesso libero da parte dei cittadini che non hanno prenotazione e che accedono allo sportello dopo aver preso un ticket dal totem posto all’ingresso di via Manzoni; l’accesso con appuntamento online preso attraverso il sito del Comune.

Uno dei correttivi riguarda il totem all’ingresso che, considerate le prenotazioni, erogherà al mattino solo 24 ticket al giorno per l’accesso libero, senza ulteriori emissioni successive. Questo vale per tutti i giorni, tranne il giovedì (giorno di chiusura al pubblico degli sportelli) e il martedì, quando, al contrario, i turni degli sportelli sono due: uno al mattino (dalle 8.30) e uno al pomeriggio (dalle 13.30). In quest’ultimo caso verranno emessi 24 ticket al mattino e 10 ticket al pomeriggio. Ogni mattino gli uffici verificano se i prenotati online della giornata risultano già serviti, ad esempio, perché si sono già recati allo sportello senza usufruire della prenotazione. In quel caso il numero di ticket emesso dal totem viene innalzato di conseguenza.

Urgenze. Per alleggerire il lavoro dei dipendenti, le urgenze non sono più in carico al personale che rilascia le carte di identità. Chi ha necessità di fare il documento con urgenza, dunque, non si dovrà più rivolgere allo sportello normale, ma al responsabile del servizio, anche via mail ad anagrafe@comune.savona.it. I casi di urgenza sono soltanto: partenza documentata da titolo di viaggio entro i 10 giorni; croceristi; cittadini extracomunitari in possesso di richiesta asilo; iscritti AIRE, anagrafe italiani residenti all’estero.

Tempi di attesa. Il tempo di rilascio per ogni singola carta è di circa 15 minuti. L’addetto all’accoglienza indicherà alle persone in fila il tempo di attesa stimato.

Prenotazione online. Da qualche giorno il portale del Comune consente di prenotare gli appuntamenti entro un arco temporale di 120 giorni (non più di 90). Va ricordato infatti che la tempistica degli appuntamenti risente della necessità di lasciare slot liberi per che si presenta direttamente allo sportello, però l’aumento dell’arco temporale può consentire ai cittadini che conoscono con largo anticipo la data di scadenza della carta di identità di prenotarsi in tempo utile.