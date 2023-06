Canotaggio, LNI Savona protagonista a Pra’: doppio podio per Paola Malinconico

Savona. Alle regate del 28 maggio nel bacino remiero di Genova Prà, valide per il Campionato Regionale 2023, i giovani canottieri della Lega Navale di Savona sono stati protagonisti conquistando una medaglia d’oro, due d’argento, un quarto, un quinto e un sesto posto.

Paola Maria Carlotta Malinconico, Michelangelo Malinconico, Giulio Boatini e Francesco Cannatello sono stati gli artefici della positiva giornata remiera in cui hanno dato vita ad emozionanti competizioni giocandosela alla pari con i più forti atleti liguri.

In grande evidenza Paola che ha conquistato l’oro nella specialità del singolo cadette 1.500 metri dopo aver dominato la propria serie davanti a Rowing Club Genovese e Speranza Prà, facendo segnare anche il miglior tempo assoluto tra le due serie della categoria a conferma che è attualmente la migliore in Liguria, prova ne sia che è ambita da altre società per la formazione di equipaggi misti.

Non contenta dell’oro, Paola ha conquistato anche un ottimo argento nella specialità del doppio cadette 1.500 metri in coppia con la Sanremese Elena Sofia Cioni al termine di una gara combattutissima testa a testa con il Rowing Club Genovese, che ha prevalso per soli tre secondi, e facendo segnare il secondo miglior tempo in assoluto: questo equipaggio misto di recente formazione ha molti margini di miglioramento partendo da un promettente tabellino di marcia di due medaglie d’oro (a febbraio sul Po e a maggio a Corgeno) ed una di bronzo (a marzo a Candia, dove però un remo difettoso aveva tarpato le ali alle due vogatrici ponentine).

Molto importante il risultato complessivo dei tre Under-17 Michelangelo, Giulio e Francesco nella specialità del singolo Under-17 sui 2.000 metri dove hanno dovuto affrontare le serie di qualifica per il Campionato Regionale al quale erano iscritti 24 atleti per soli sei posti di finale. Con un primo posto di Francesco Cannatello e i due secondi posti di Michelangelo Malinconico e Giulio Boatini nelle rispettive serie di qualifica, hanno tutti ottenuto l’accesso alla finale che ha così visto alla partenza ben tre portacolori della Lega Navale savonese su sei equipaggi. La gara, molto combattuta tra i migliori della categoria, ha registrato la conquistato di una prestigiosa medaglia d’argento da parte di Michelangelo, dietro all’atleta della Canottieri Murcarolo per pochi secondi, mentre gli altri due canottieri savonesi si sono classificati in quarta e quinta posizione.

Michelangelo e Giulio hanno gareggiato anche nella specialità del doppio Under-17 sulla distanza di 2.000 metri dove hanno superato la prova di qualifica con ottimo secondo posto al foto finish mentre nella finale hanno terminato la gara in quinta posizione.

Molto soddisfatti i due tecnici Franco Badino e Federica Perata per questi risultati ottenuti dai ragazzi con grandi sacrifici e con mezzi limitati ma che rendono ancora più importante l’attività remiera della Lega Navale di Savona, al di là delle medaglie conquistate.