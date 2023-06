Cani da soccorso impegnati nella ricerca di un “disperso”: esercitazione superata a Stella. Come funziona l’addestramento

Stella/Albisola. Pochi secondi per fiutare un indumento, poi la corsa per trovare il disperso. Per i cani dell’associazione di volontariato “I lupi di Albisola” è un gioco quello di cercare persone che hanno fatto perdere le proprie tracce, mentre per la grande “macchina” dei soccorsi e i familiari si rivela un’azione di fondamentale importanza, accanto agli altri corpi emergenziali, che può anche decretare la vita o la morte di una persona.

Per addestrare questi cani sono però necessarie tante ore di pratica ed esercitazioni, sia in ambiente urbano – quindi in pieno centro città con più stimoli -, sia nel bosco. Per scoprire la grande risorsa di questi pelosetti che, come ci dice la presidente Barbara Astaldi, possono essere di qualsiasi razza (anche meticci) e taglia, IVG.it ha partecipato a un’esercitazione sul territorio di Stella, nel centro del paese di San Giovanni.

IN COSA CONSISTE UN’ESERCITAZIONE

Il principio dell’esercitazione è semplice: una persona si nasconde lontano dal punto di partenza, al cane viene fatto annusare un indumento appartenente al disperso e da lì parte a tutti gli effetti il “lavoro” del cane che si mette alla ricerca. Il “gioco” è allettante: una volta raggiunto l’obiettivo il cane riceverà dei gustosi premietti e ovviamente tanti complimenti e coccole.

“Questi cani non sono altro che animali come gli altri, quando non sono in ‘servizio’ – ci racconta Astaldi -. Giocano, si divertono tra loro, vogliono carezze, ma poi scatta qualcosa: quando il cane capisce che deve cercare un disperso, si concentra, non si lascia distrarre da altri stimoli e segue un percorso dettato dal suo solo olfatto”.

L’ultima volta che “I lupi di Albisola” si sono trovati di fronte a un’emergenza era la fine di settembre dello scorso anno: il compito era quello di trovare il 22enne scomparso alla foce del fiume Letimbro a Savona. “I nostri cani, dopo una serie di ricerche sul posto, si sono fermati sul molo, come se la loro missione fosse conclusa – ripercorre quegli istanti la presidente dell’associazione -: il corpo del ragazzo era stato poi trovato a 500 metri dalla costa e riportato a riva. I nostri cani sono arrivati fino a dove hanno captato il suo odore, poi il mare li ha fermati”.

“Una missione a lieto fine c’è stata invece nell’agosto del 2014 quando proprio i nostri cani hanno trovato un uomo che era dato per disperso ad Albenga” ci racconta Astaldi. Ma per raggiungere questi risultati è necessario un serio addestramento: “I nostri volontari vengono tutti formati due o tre volte alla settimana” specifica la presidenti dei Lupi di Albisola.

QUANTO TEMPO OCCORRE PER ADDESTRARE UN CANE DA SOCCORSO?

Una domanda ora viene spontanea: quanto tempo occorre per formare adeguatamente un cane da soccorso? La presidente risponde: “Un paio d’anni sono necessari, è importante quindi iniziare il prima possibile, a circa 2 o 3 mesi. Quando poi raggiungono gli 8/10 anni di età sono destinati alla pensione. Un percorso lungo quello della formazione, ma fondamentale per poter aiutare chi è in difficoltà. Il fattore tempo è importante: una persona potrebbe non riuscire a superare una notte in un bosco in condizioni atmosferiche avverse”.

Ma ora un po’ di storia. Come è nata l’associazione “I Lupi di Albisola”? Si tratta di una realtà di volontariato nata nel 2007 per volere di Barbara Astaldi. “In Liguria non esistevano sezioni dell’associazione nazionale ‘I Lupi’ (coordinamento di protezione civile), la più vicina era in Piemonte, ad Alba, così ho deciso di aprirla ad Albisola. Poi, con la nuova normativa del terzo settore, l’associazione è diventata indipendente, un gruppo a sè” ci spiega la presidente, che dedica parecchie ore del proprio tempo per questo scopo sociale.

All’interno dell’associazione si trovano una ventina di soci che con i loro cani frequentano corsi di formazione per poter addestrare l’amico a quattro zampe e renderlo adatto alla ricerca.

NON SOLO SOCCORSO, MA ANCHE SENSIBILIZZAZIONE

I Lupi di Albisola non si occupano però solo di soccorso e formazione, ma anche di sensibilizzazione: tra le altre attività che svolgono anche incontri nelle scuole per spiegare a bambini e ragazzi come comportarsi con un cane, ma anche i valori del volontariato e le attività di protezione civile. Il loro impegno anche nei confronti degli anziani: è già successo che i membri dell’associazione – cani compresi – siano andati in visita nelle case di riposo: “I nostri cani portano un po’ di gioia agli ospiti, ma non si tratta di pet therapy, solo un piccolo momento di svago che abbiamo voluto regalare a chi ne ha bisogno, occasioni che sono state messe in pausa durante la pandemia”.

Durante la nostra chiacchierata, intanto, Arwen, la meticcia di tre anni che è stata protagonista dell’esercitazione cui abbiamo assistito è riuscita a trovare il disperso che si è nascosto nei pressi della casa di Pertini. Poi il ritorno alla base di partenza e via gli altri due turni: quello di Greg – un pastore tedesco di 5 anni – e poi di Kim, altro pastore tedesco coetaneo, ma di sesso femminile. “Questa è solo una delle tante esercitazioni che facciamo – conclude Astaldi -: il tempo necessario per l’addestramento e il mantenimento delle abilità dei nostri amici a quattro zampe deve essere continuamente allenato”.