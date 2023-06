Canederli al sapore di Liguria: evviva la contaminazione di gusto

Le ricette che caratterizzano un territorio sono, molto spesso, frutto di contaminazioni tra prodotti e saperi di territori diversi. Gli esempi sono tantissimi anche in Liguria, terra di mercanti, di scambi commerciali e culturali sin dalla notte dei tempi.

Cosa sarebbe della cultura dell’olio senza l’arrivo dell’olivo dal Medio Oriente? E quella del vino, senza i focesi che portarono la vite sempre dalla Mezzaluna fertile? E ancora, cosa ne sarebbe del pesto se dopo la Prima Crociata un soldato di Prà non avesse portato a casa una piantina di basilico? E in ultimo (ma solo per evitare lungaggini, visto che l’elenco potrebbe essere infinito), cosa ne sarebbe di un piatto iconico del buon vivere ligure come il brandacujun senza lo stoccafisso (arriva dalla Norvegia) e le patate (in arrivo dalle Americhe)?

Tutto questo per dire che alcuni piatti di gusto regionale (ligure in questo caso), possono diventare identitari grazie ai prodotti “locali” (o comunque diventati tali per tradizione) e grazie alla fantasia di chi sta in cucina, donne e uomini, che grazie alle loro esperienze e alla loro fantasia possono adattare ricette di altre zone al gusto regionale.

E’ il caso di una ricetta messa a punto da Marco Ferrari, titolare de La Baita di Gazzo d’Arroscia (un tempo rinomato ristorante dell’entroterra, oggi marchio di un innovativo laboratorio di lavorazione di prodotti liguri che diventano salse, confetture, verdure sott’olio e tanto altro ancora): i canederli ligustici. Detta così sembra una follia, un piatto di montagna, dell’Alto Adige, portato in Liguria, siappure quella all’ombra delle Alpi Liguri…e invece il risultato è sorprendente e, con un certo azzardo, si riescono a trovare legami con ricette mediterranee come il provenzale e ligustico pan bagnà.

Gli ingredienti sono semplici: pane raffermo, pomodori secchi, olive taggiasche, capperi, toma delle Alpi Liguri. Si impasta il tutto sino a formare delle palline simili, come grandezza, a quelle da golf. Una volta bollite e scolate si condiscono con un buon pesto e il gusto ligure è garantito, così come la sorpresa di chi le gusterà. Soprattutto se ad accompagnarle sarà un buon bicchiere di pigato (io l’ho fatto con un Bon da Bon di Aimone Vio e non mi sono pentito…)

“Sapori Ligustici” racconta i gusti, i sapori e le ricette della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici, ogni lunedì: clicca qui per leggere tutti gli articoli.