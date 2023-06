Campo solare Albenga, Distilo: “Solo 50 posti disponibili per 116 domande”

Albenga. “Il campo solare ad Albenga quest’anno ha avuto richieste da parte di 116 famiglie per luglio e 107 per agosto con solo 50 posti disponibili”. Lo dice il consigliere comunale Diego Distilo.

“Facendo un’analisi attenta – prosegue – si viene a scoprire che dei 50 posti disponibili 25 vengono utilizzati per minori già in affido ai sevizi sociali lasciando liberi solo 25 posti alle famiglie con l’aggravante di 60 domande che sono state respinte”.

E conclude: “Ancora una volta l’amministrazione Tomatis ha dimostrato che il sociale non è di loro interesse perché se invece di investire 600.000 euro nel turismo (compreso la tassa di soggiorno ) avessero raddoppiato il capitolo per il campo solare oggi le famiglie ingaune potevano avere un sevizio efficiente lasciando la possibilità ai genitori di lavorare anche nel periodo estivo invece il malumore sta girando in città e le proteste avvenute negli uffici sono sotto gli occhi di tutti tranne che nel cuore di un Sindaco che non capisce i problemi dei cittadini e preferisce i palchi al sociale una vergogna”.