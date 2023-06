Campo nomadi Savona, il Comune proroga di altri sei mesi

Savona. Questa mattina la giunta ha prorogato di sei mesi il regolamento comunale per la gestione dell’area della Fontanassa adibita alle famiglie di origini Sinti, in scadenza il 30 giugno 2023.

Il regolamento disponeva, salvo proroga, che il Comune di Savona avrebbe dovuto farsi carico “di una diversa allocazione e integrazione dei nuclei familiari.

Due anni fa erano state sgomberate alcune famiglie alle quali il Comune aveva garantito alloggi alternativi. La decisione della giunta Caprioglio aveva suscitato le polemiche delle associazioni e della minoranza.

In questi giorni la sentenza del Tar che ha dato ragione al Comune di Savona (ex giunta Caprioglio) affermando che il regolamento non è lesivo.