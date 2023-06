Campioni d’Italia in viaggio: Albenga e Cairese verso lo “scambio” Scalvini-Berretta

La Cairese cerca un portiere per il dopo Moraglio. L’Albenga punta giovani forti per il campionato di Serie D. Ecco quindi che le parti sembrano essere vicinissime per uno scambio che sembrava impensabile solo qualche settimana fa. L’ingauno Tommaso Scalvini alla Cairese e il gialloblù doc Francesco Berretta alla corte di mister Fossati.

I contatti sono fitti e le parti sembrano avvicinarsi sempre di più. Entrambe le squadre stanno operando una rivoluzione rispetto alle rose dell’anno precedente. I bianconeri hanno attraverso una serie di provini visionato numerosi profili italiani e stranieri e al ritiro di Ormea potrebbero presentarsi anche due centrocampisti spagnoli. Potrebbe volare verso la Serie C l’estremo difensore Radu Mitu, al contempo sembra in predicato di chiudersi l’avventura bianconera della punta De Sousa. Giocatore di qualità assoluta ma con qualche acciacco fisico di troppo.

La Cairese punta a vincere il campionato e per farlo sta portando avanti un mercato dell”usato sicuro’ come dimostrano gli innesti di Sogno e Gargiulo. Pare che anche altri ingauni oltre a Scalvini siano nel mirino del club del presidente Boveri, rumor di mercato parlano dell’esterno Di Salvatore e del difensore Scarrone.

Scalvini, classe 2003, e Berretta, classe 2005, hanno condiviso l’esperienza vincente al Trofeo delle Regioni categoria Under 19 portando la Liguria sul gradino più alto del podio.