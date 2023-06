Campionati regionali, Atletica Alba Docilia d’oro nella categoria Cadetti: esulta la squadra femminile

Albisola Superiore/Vado Ligure. Lo scorso weekend l’Atletica Alba Docilia ha potuto festeggiare l’affermazione ai campionati regionali delle proprie “Cadette”. Di seguito ecco il comunicato pubblicato dalla società sul proprio sito: “Bellissimo risultato per le nostre Cadette che nella due giorni genovese appena trascorsa hanno vinto il titolo regionale a squadre davanti all’Atletica Spezia invertendo così il podio della stagione passata.

Un risultato davvero gratificante per le ragazze, i tecnici ed i dirigenti “albisolesi-genovesi” in una delle categorie più significative per la crescita degli atleti. Il risultato acquista maggior valore vista la consapevolezza del piccolo bacino di utenza rispetto a società che hanno l’opportunità di sviluppare le loro attività in città più grandi e con centri di avviamento allo sport molto più numerosi. I complimenti vanno innanzitutto a tutti i tecnici che si stanno prodigando per far crescere tecnicamente i ragazzi cementando il gruppo in cui tutti danno il loro contributo.

I risultati individuali di maggiore spicco sono stati ottenuti dalla velocista genovese Chiara Simoncini che vince gli 80 in 10”54 e giunge seconda nei 300 in un sorprendente 42”57 (record sociale U16, U18, U20 e U23), dall’ostacolista-lunghista Emma Satariano vincitrice negli 80hs con il tempo di 13”39, dalle astiste Anita Bilanci e Francesca Piovano rispettivamente prima e seconda con 2,40 e 2,30, dalla marciatrice Serena Manfredi seconda con il miglioramento “monstre” di 2 minuti nei 3km (18’15” per lei), dalla mezzofondista Chiara Benetti capace di migliorarsi sui 1000m e giungere terza sui 2000m con 7’29”65 e dalla triplista Lucia Simoncini per la prima volta sopra i 9m. Ottima la prova della staffetta tutta genovese composta da Chiara Simoncini, Lucia Simoncini, Sofia Ferrari e Sara Simoncini seconda con 51”93.

A rendere ancora più bella la due giorni è stato il quinto posto della squadra maschile”.