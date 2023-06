Camera di Commercio mette in guardia le aziende sul diritto annuale: “Attenzione ai bollettini ingannevoli”

Savona. La Camera di Commercio Riviere di Liguria ricorda a imprese e professionisti che il pagamento del diritto annuale per tutti i soggetti tenuti al versamento deve essere effettuato entro il 30/6/2023 oppure entro il 31 luglio 2023 aggiungendo, all’importo arrotondato del diritto annuale, la maggiorazione dello 0,40% con arrotondamento al centesimo di euro (anche in caso di compensazione con altri tributi , cd. “F24 a saldo zero”, il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).

Questi termini non valgono per le nuove iscrizioni in corso d’anno, le società con proroga di bilancio e/o di esercizio non coincidente con l’anno solare e per i soggetti per i quali il MEF ha anticipato una eventuale proroga con il comunicato del n. 98 del 14.6.2023: https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2023/Fisco-Mef-proroga-dei-versamenti-in-scadenza-al-30-giugno-2023-per-i-soggetti-ISA

La Camera di commercio avvisa inoltre le imprese che, con l’approssimarsi della scadenza, torna a manifestarsi l’invio di bollettini e moduli ingannevoli recapitati all’indirizzo delle imprese con richieste di pagamento che sembrano ricondursi all’iscrizione al Registro delle Imprese. L’ente camerale ricorda ancora una volta che il diritto annuale si paga esclusivamente tramite modello F24 con modalità telematica e che pertanto non vengono inviati alle imprese bollettini postali o simili.

Le imprese devono quindi diffidare di ogni richiesta di denaro relativa all’iscrizione in presunti annuari, registri e repertori o a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati con denominazioni molto simili a Camera di Commercio. Tutte queste richieste si riferiscono a proposte commerciali che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto annuale né con l´iscrizione in registri tenuti dall’ente camerale e non sono in alcun modo riconducibili alla Camera di commercio.

Per informazioni e contatti si invita a consultare il sito Internet camerale alla pagina “Diritto annuale” (http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=64).