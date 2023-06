Calciomercato: le ultime su Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria

Un mese di giugno scoppiettante per il mercato dei dilettanti. Allo scattare della mezzanotte di oggi verranno meno anche i freni inibitori – già abbastanza allentati – circa i nuovi tesseramenti.

Partendo dall’Eccellenza, ci si attendono ulteriori colpi della Cairese. La formazione di mister Lepore ha inserito in organico Sogno, Gargiulo, Insolito, Turone e richiamato dal Bragno il portiere Negro. Tanti anche i giocatori sul piede di partenza o già partiti: Galli, Bablyuk, Fontana, che si aggiungeranno a Moraglio (che ha annunciato l’addio ai gialloblù) sulla rotta per Campomorone, e Prato (ufficializzato al Fossano). Potrebbe lasciare direzione Serie D anche Francesco Berretta (forse Albenga?). In attesa di altri botti, la società del presidente Fabio Boveri ha reso noto che il nuovo preparatore dei portieri sarà Luciano Rabino, che prenderà il posto di Federico Marini.

L’altra squadra savonese che sarà impegnata nel massimo campionato regionale è il Pietra Ligure. La novità più grande è in panchina. Domani la società presenterà ufficialmente mister Matteo Cocco, il quale avrà il compito di raccogliere la pesante eredità di Mario Pisano, per cui si attende l’ufficialità all’Imperia. Lato squadra, le ultime conferme sono quelle del veterano Giorgio Battuello in attacco, all’ottava stagione in biancoceleste, e dei giovani Nicolò Aicardi (difensore, 2005), Elia Andreetto (difensore, 2003), Marco Bolia (difensore, 2005), Simone D’Aprile (centrocampista, 2003), Simone Guaraglia (difensore, 2004) e Samuele Romano (portiere, 2001).

Per quanto concerne le squadre della Promozione, la Carcarese sta facendo la parte del leone con gli innesti di tre “cairesi” come Luca Moretti, Nonnis e Saviozzi. Occhio anche al Celle Ligure, che dietro potrà contare su Tissone. Ma queste sono notizie “vecchie”. C’è attesa di capire a livello di composizione dei gironi che ne sarà del Borzoli. L’unione delle proprie forze con la Sestrese potrebbe liberare un ulteriore posto in campionato.

Passando alla Prima Categoria, il Millesimo ha reso nota la conferma di tre veri e propri senatori giallorossi: Michael Ferri, Michelangelo Bove e Andrea Protelli. La società valligiana sta affilando gli artigli per una stagione di primissimo piano. Piace l’attaccante Michele Romeo, nell’ultima stagione alla Vadese, sul quale sembra esserci anche l’interesse del Legino. Sarebbe un ritorno.

A pochi passi dalla città della Gaietta, c’è Cengio. Le due società hanno intrapreso una collaborazione per quanto concerne il settore giovanile, ma incroceranno i tacchetti in campionato. La società granata sta rifondando la rosa per consentire a mister Gianluca Molinaro di disputare un campionato tranquillo. Gli ultimi rumor vedono vicino al club, dopo Gallesio, anche l’altro ex Plodio Spinardi. In tema Plodio, la squadra che è stata affidata a mister Mario Gerundo potrà ancora contare sul portiere savonese Gabriele Siri e sul laterale Jacopo Garrone.

In Seconda Categoria, la Rocchettese ha divulgato l’elenco di giocatori che rimarranno in rossoblù a disposizione di mister Chiola: Daniele Rosati, Lukas Sarre, Marco Paganelli, Mirko Siri, Mattia Carta, Roberto Troni, Andrea Briano e Nicolò Bianchin. La Veloce prosegue con l’inserimento di giocatori esperti sulla base giovane dello scorso anno. L’ultimo in ordine di tempo è il difensore Luca Vassallo. La Nolese, invece, dopo aver annunciato Tamburello e Paggi, sembra interessata a Francesco Caruso, attaccante classe 1993 che dopo un periodo di inattività ha fatto molto bene con i colori dello Speranza “B”.